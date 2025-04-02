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Автор победного гола в ворота Виктории высказался о выходе в полуфинал Кубка

Кубок Украины

"Буковина" впервые в истории сыграет в полуфинале Кубка Украины

Автор победного гола в ворота Виктории высказался о выходе в полуфинал Кубка

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Центральный защитник "Буковины" Никита Безуглый, который забил победный гол в ворота "Виктории" (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Украины, поделился своими эмоциями.

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"После матча эмоции переполняют настолько, что до сих пор не понимаю, что происходит! Сегодня мы провели исторический матч, а теперь впервые в своей истории сыграем в полуфинале Кубка Украины. Конечно, всегда приятно забивать, ради этого мы и играем в футбол. Но не так важно, кто забил, главное то, что команда одержала такую важную победу.

Нам покорилось историческое достижение. Поздравляю всех черновчан с победой! Будем стараться сделать все от себя возможное в следующей кубковой игре, чтобы выйти в финал. Теперь все мысли направляем на подготовку к стартовому матчу в весенней части сезона Первой лиги против "Кудровки", который состоится уже в это воскресенье", - приводит слова Безуглого клубная пресс-служба.

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Буковина (Черновцы) Виктория (Сумы) Никита Безуглый
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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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