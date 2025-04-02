Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины

Дирекция по проведению Кубка Украины сообщила, что жеребьевка 1/2 финала турнира сезона-2024/2025 состоится в четверг, 3 апреля.

Начало церемонии в Доме футбола - в 14:00. Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на YouTube канале УАФ.

На этом этапе в жеребьевке примут участие "Буковина", обыгравшая "Викторию" (2:1) и победители следующих пар: "Александрия" - "Шахтер", "Рух" - "Динамо" и "Верес" - "Полесье".

Базовый день проведения полуфиналов - 23 апреля.