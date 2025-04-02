Кубок Украины
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Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины
На этой неделе
Фото: пресслужба УАФ
Дирекция по проведению Кубка Украины сообщила, что жеребьевка 1/2 финала турнира сезона-2024/2025 состоится в четверг, 3 апреля.
Начало церемонии в Доме футбола - в 14:00. Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на YouTube канале УАФ.
На этом этапе в жеребьевке примут участие "Буковина", обыгравшая "Викторию" (2:1) и победители следующих пар: "Александрия" - "Шахтер", "Рух" - "Динамо" и "Верес" - "Полесье".
Базовый день проведения полуфиналов - 23 апреля.
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