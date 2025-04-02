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Александрия и Шахтер назвали стартовые составы на матч Кубка Украины
Начало - в 14:00
Фото: ФК Олександрія
В среду, 2 апреля в Александрии состоится матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором сойдутся "Александрия" и "Шахтер". Стали известны стартовые составы команд.
"Александрия": Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Кампос, Теди Цара, Шабанов, Безерра,
Запасные: Долгий, Ковалец, Тео Ндика, Логинов, Беляев, Скорко, Джевани, Копына, Матеус, Смирный, Шостак, Макаренко.
"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Судаков, Кевин, Энрике, Тобиас, Матвиенко, Назарина, Педриньо,
Запасные: Фесюн, Траоре, Арройо, Азаров, Грам, Кауан, Глущенко, Бондаренко, Цуканов, Алиссон, Невертон, Фарина.
Поединок начнется в 14:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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