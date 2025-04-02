Физика и Кевин решают. Кубок Украины. 1/4 финала. Александрия - Шахтер 0:1

Кубковые матчи – отдельное дело, когда не учитываются былые заслуги, турнирные расклады или фаворитизм соперников. Один матч – пан или пропал.

Итак, в центральном матче 1/4 финалов Кубка Украины "Александрия" принимала "Шахтер".

Команды в рамках чемпионата уже успели сыграть два матча, обменявшись победами, при этом "Александрия" в таблице идет выше "горняков". Другими словами – ставки в поединке были очень высоки.

Для Пушича Кубок – последний шанс взять в этом сезоне трофей, для Ротаня – взять первый трофей в истории "Александрии", поэтому речи о "второразрядности" турнира не шло и в помине.

В центре обороны "Шахтера" вернулся Матвиенко, опорником выступил Назарина, в центр к Судакову вышел Марлон, а не Бондаренко, ну и на острие был отряжен Эгиналду.

У "Александрии" вернулись Шабанов, Шепелев и Мишнев, которые не играли в недавнем матче чемпионата. В остальном же – все те же что и всегда – боевая основа.

Первый тайм команды вполне ожидаемо выдали аккуратный. Но при этом "Александрия" в атаке выглядела немного лучше. Хороший показатель – три желтых у "Шахтера" и ноль у хозяев.

Не сказать, что до перерыва игра изобиловала моментами, но подходы были. В первую очередь – "горожан". Калюжный пару раз прикладывался со средней дистанции, но оба удара были заблокированы, а в одном из моментов Бондарь вынес фактически с линии, когда Ризнык был отыгран. Цара, Беззера пробовали – тоже удары, но до Ризныка мяч не доходил.

У "Шахтера" в концовке тайма после разрезного паса Эгиналду Педриньо дал в штангу, но там судья предварительно увидел офсайд.

Также отметить, что у "Шахтера" почти не получалось играть через центр – Калюжный фактически выключил из игры Назарину, не давая тому продохнут.

В итоге, 0:0 к перерву – аккуратная игра при некотором преимуществе команды Ротаня.

Второй тайм получился хуже первого. Хуже по игре. Все та же аккуратность, все та же игра "главное" не пропустить. Но при этом "Шахтер" стал постепенно прибирать инициативу. Почти незаметно, постепенно, но тем не менее… Педриньо опасно стрелял с линии штрафной – выше. Алиссон обострил с фланга – никто не замкнул. И под занавес Марлон вырезал – Шабанов успел в подкате.

Было видно, что "Шахтер" после перерыва просто лучше выглядит физически, и поэтому главный вопрос – выстоит ли "Александрия" в овертайме. Не выстояла!

Сначала грандиозный шанс упустил Траоре, который после разрезного паса (а как Судаков пропустил между) не переиграл Ермакова.

Но все-таки "горняки" забили. На 109-й Судаков со штрафного решил не вешать, а закинул на фланг Кевину, который все решил по-бразильски – обыграл защитника и перекинул Ермакова. Очень красиво получилось. Красиво и фактажно.

1:0, "Шахтер" додавил "Александрию" и по делу вымучил проход в полуфинал. Шансы на трофей у Пушича остаются.

1/4 финала, Кубок Украины, сезон 2024/25

02 апреля, Александрия, стадион "Ника"

Судья: Николай Балакин (Киевская область)

ФК "Александрия" – "Шахтер" (Донецк) 0:1

Гол: Кевин 109

Предупреждения: Кампос, Мишнев, Калюжный, Безерра, Смирный - Педро Энрике, Назарина, Педриньо, Кевин, Бондарь, Матвиенко, Траоре

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Шабанов, Безерра (Джеванни, 89), Мартынюк (Копина, 106), Кампос, Калюжный, Шепелев (Шостак, 89), Мишнев (Смирный, 82), Цара (Ндика, 63), Филиппов (Ковалец, 63)

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина (Бондаренко, 60), Марлон (Грам, 91), Судаков, Педриньо (Алиссон, 60), Кевин (Глущенко, 115), Эгиналду (Траоре, 69)