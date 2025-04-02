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Физика и Кевин решают. Кубок Украины. 1/4 финала. Александрия - Шахтер 0:1

Кубок Украины
Обновлено

Шахтер в овертайме дожал Александрию

Физика и Кевин решают. Кубок Украины. 1/4 финала. Александрия - Шахтер 0:1

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубковые матчи – отдельное дело, когда не учитываются былые заслуги, турнирные расклады или фаворитизм соперников. Один матч – пан или пропал.

Итак, в центральном матче 1/4 финалов Кубка Украины "Александрия" принимала "Шахтер".

Команды в рамках чемпионата уже успели сыграть два матча, обменявшись победами, при этом "Александрия" в таблице идет выше "горняков". Другими словами – ставки в поединке были очень высоки.

Для Пушича Кубок – последний шанс взять в этом сезоне трофей, для Ротаня – взять первый трофей в истории "Александрии", поэтому речи о "второразрядности" турнира не шло и в помине.

В центре обороны "Шахтера" вернулся Матвиенко, опорником выступил Назарина, в центр к Судакову вышел Марлон, а не Бондаренко, ну и на острие был отряжен Эгиналду.

У "Александрии" вернулись Шабанов, Шепелев и Мишнев, которые не играли в недавнем матче чемпионата. В остальном же – все те же что и всегда – боевая основа.

Первый тайм команды вполне ожидаемо выдали аккуратный. Но при этом "Александрия" в атаке выглядела немного лучше. Хороший показатель – три желтых у "Шахтера" и ноль у хозяев.

Не сказать, что до перерыва игра изобиловала моментами, но подходы были. В первую очередь – "горожан". Калюжный пару раз прикладывался со средней дистанции, но оба удара были заблокированы, а в одном из моментов Бондарь вынес фактически с линии, когда Ризнык был отыгран. Цара, Беззера пробовали – тоже удары, но до Ризныка мяч не доходил.

У "Шахтера" в концовке тайма после разрезного паса Эгиналду Педриньо дал в штангу, но там судья предварительно увидел офсайд.

Также отметить, что у "Шахтера" почти не получалось играть через центр – Калюжный фактически выключил из игры Назарину, не давая тому продохнут.

В итоге, 0:0 к перерву – аккуратная игра при некотором преимуществе команды Ротаня.

Второй тайм получился хуже первого. Хуже по игре. Все та же аккуратность, все та же игра "главное" не пропустить. Но при этом "Шахтер" стал постепенно прибирать инициативу. Почти незаметно, постепенно, но тем не менее… Педриньо опасно стрелял с линии штрафной – выше. Алиссон обострил с фланга – никто не замкнул. И под занавес Марлон вырезал – Шабанов успел в подкате.

Было видно, что "Шахтер" после перерыва просто лучше выглядит физически, и поэтому главный вопрос – выстоит ли "Александрия" в овертайме. Не выстояла!

Сначала грандиозный шанс упустил Траоре, который после разрезного паса (а как Судаков пропустил между) не переиграл Ермакова.

Но все-таки "горняки" забили. На 109-й Судаков со штрафного решил не вешать, а закинул на фланг Кевину, который все решил по-бразильски – обыграл защитника и перекинул Ермакова. Очень красиво получилось. Красиво и фактажно.

1:0, "Шахтер" додавил "Александрию" и по делу вымучил проход в полуфинал. Шансы на трофей у Пушича остаются.

1/4 финала, Кубок Украины, сезон 2024/25

02 апреля, Александрия, стадион "Ника"

Судья: Николай Балакин (Киевская область)

ФК "Александрия" – "Шахтер" (Донецк) 0:1

Гол: Кевин 109

Предупреждения: Кампос, Мишнев, Калюжный, Безерра, Смирный - Педро Энрике, Назарина, Педриньо, Кевин, Бондарь, Матвиенко, Траоре

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Шабанов, Безерра (Джеванни, 89), Мартынюк (Копина, 106), Кампос, Калюжный, Шепелев (Шостак, 89), Мишнев (Смирный, 82), Цара (Ндика, 63), Филиппов (Ковалец, 63)

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина (Бондаренко, 60), Марлон (Грам, 91), Судаков, Педриньо (Алиссон, 60), Кевин (Глущенко, 115), Эгиналду (Траоре, 69)

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Комментарии
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Геродот (Винница)
02.04.2025 в 17:37
Тяжелый матч, на в значительной мере по вине самого Шахтера. В первом тайме команда вообще была никакой, спала. Много возни было возле своих ворот, много брака в передачах, команда почти ничего не могла противопоставить прессингу Александрии. Как итог - в первом тайме ни одного удара в створ ворот, против двух у Александрии. И две желтые у Шахтера. Во втором тайме та же игра была где-то до 60 минуты, пока Пушич наконец-то не сделал замены. С выходом Алиссона значительно активизировался правый фланг атаки Шахтера, вся команда начала активнее атаковать. Много работал Судаков,.Кевин тоже продолжал накручивать оборону Александрии. И появились моменты. И тут сказалось преимущество Шахтера в физике, Александрии приходилось больше защищаться, сил становилось все меньше. Шахтер во второй половине игры включительно с экстратаймами, переиграл Александрию, нанеся 6 ударов в створ ее ворот, против одного у александрийцев. И один из них - красивый удар Кевина был голевым. Могло быть и два гола, не растранжирь Траоре выход один на один. Что же, можно поздравить Шахтер с выходом в полуфинал, заслужили, но надо признать, что к сожалению чемпионской игры Шахтер в этом сезоне пока не демонстрирует.
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Комментарии 11
Геродот (Винница)
02.04.2025 в 17:37
Тяжелый матч, на в значительной мере по вине самого Шахтера. В первом тайме команда вообще была никакой, спала. Много возни было возле своих ворот, много брака в передачах, команда почти ничего не могла противопоставить прессингу Александрии. Как итог - в первом тайме ни одного удара в створ ворот, против двух у Александрии. И две желтые у Шахтера. Во втором тайме та же игра была где-то до 60 минуты, пока Пушич наконец-то не сделал замены. С выходом Алиссона значительно активизировался правый фланг атаки Шахтера, вся команда начала активнее атаковать. Много работал Судаков,.Кевин тоже продолжал накручивать оборону Александрии. И появились моменты. И тут сказалось преимущество Шахтера в физике, Александрии приходилось больше защищаться, сил становилось все меньше. Шахтер во второй половине игры включительно с экстратаймами, переиграл Александрию, нанеся 6 ударов в створ ее ворот, против одного у александрийцев. И один из них - красивый удар Кевина был голевым. Могло быть и два гола, не растранжирь Траоре выход один на один. Что же, можно поздравить Шахтер с выходом в полуфинал, заслужили, но надо признать, что к сожалению чемпионской игры Шахтер в этом сезоне пока не демонстрирует.
Ответить
2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.04.2025 в 17:02
В грі двох приблизно рівних команд все вирішила довша і трохи якісніша лава запасних Шахтаря. До перших замін Олександрія трохи переважала Шахтар, тобто до середини другого тайму, а потім все більше став переважати Шахтар - теж незначно, але дедалі більше. Все вирішив лише один провал оборони олександріців на тлі їхньої втоми, і як результат втрати концентрації при розіграші суперником шрафного удару. Пушич визначив правильну, тверезу тактику на гру, розуміючи, що основні склади команд приблизно рівні за майстерністю, і більш того - за злагодженістю олександрівці сильніші, тому він покладався на те, щоб втриматися до початку замін і на тлі втоми Олександрії та якіснішими своїми замінами вирвати перемогу. І цей план, хоча й з величезною натугою, таки спрацював.
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Море23 (Одесса)
02.04.2025 в 16:53
Не где не нашел где посмотреть матч ...по хорошему за матчи украинского чемпионата надо доплачивать и кубка ...ан нет кто думает что это будут смотреть за деньги ...проще барсу посмотреть бесплатно чем украинские игры .дурдом
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aleks68
02.04.2025 в 16:51
балакин -редкостный ..... одинаковые моменты трактовал по разному.карточек насовал немеряно
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Kondor (Веселе)
02.04.2025 в 16:46
Автору,мои соболезнования
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tolina-ystas (Краматорск)
02.04.2025 в 16:44
Случилось то,что можно было даже планировать.Посмотрите на возраст команд и многое станет понятно.Алексанрия почти в каждом матче в конце подсаживается.Это объективная причина когда пол команды сбитые пилоты.Поэтому взять их измором правильное решение.Шахтёр с победой!
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aleks68
02.04.2025 в 16:38
очередной валидол от шахтёра.алесандрия элементарно сдохла.всё решило более высокое индивидуальное мастерство игроков шахтёра.матч был до первого забитого мяча кем либо
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oleg dynamo (львівська)
02.04.2025 в 16:43
згідний...+ дитяча помилка захиників та як ніхто з Кевіним не став а той мав вагон часу(ну і виконав супер).....
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.04.2025 в 16:35
Матч - Центр 02.04.2025 Кубок України ФК Олександрія132'1 : 0Шахтар вообще не проходят никакой отбор при устройстве на работу?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.04.2025 в 16:33
с победой!
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aleks68
02.04.2025 в 16:41
"каникулы" от пушича едва не вышли нам боком.с игроками шахтёра по доброму нельзя.хорошо что так закончилось.
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