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Верес столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем с Полесьем
Клуб потерял игроков из-за травм
nkveres.com
У "Вереса" возникли серьезные проблемы накануне матча 1/4 финала Кубка Украины с "Полесьем", сообщает ТаТоТаке.
В матче 22-го тура против "Ингульца" повреждения разной степени получили Гиорги Куция (подозрение на перелом не подтвердилось), Владислав Шарай, Дмитрий Годя, Михаил Протасевич и Николай Гайдучик. Шансы сыграть сегодня сохраняют лишь двое последних. Луан Кампос также продолжает восстанавливаться от травмы.
Из-за этих повреждений "Верес" сталкивается с дефицитом футболистов на правом фланге. К Протасевичу, скорее всего, присоединится номинальный защитник Максим Смиян.
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В то же время у соперника, "Полесья", ситуация значительно лучше — лазарет практически опустел. Единственные футболисты, которые не смогут попасть в протокол, — это Кауа Пайшау и Даниил Бескоровайный, страдающие от мышечных травм.
Матч пройдет сегодня, 2 апреля и начнется в 18:00.
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