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Верес столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем с Полесьем

Кубок Украины

Клуб потерял игроков из-за травм

Верес столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем с Полесьем

nkveres.com

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У "Вереса" возникли серьезные проблемы накануне матча 1/4 финала Кубка Украины с "Полесьем", сообщает ТаТоТаке.

В матче 22-го тура против "Ингульца" повреждения разной степени получили Гиорги Куция (подозрение на перелом не подтвердилось), Владислав Шарай, Дмитрий Годя, Михаил Протасевич и Николай Гайдучик. Шансы сыграть сегодня сохраняют лишь двое последних. Луан Кампос также продолжает восстанавливаться от травмы.

Из-за этих повреждений "Верес" сталкивается с дефицитом футболистов на правом фланге. К Протасевичу, скорее всего, присоединится номинальный защитник Максим Смиян.

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В то же время у соперника, "Полесья", ситуация значительно лучше — лазарет практически опустел. Единственные футболисты, которые не смогут попасть в протокол, — это Кауа Пайшау и Даниил Бескоровайный, страдающие от мышечных травм.

Матч пройдет сегодня, 2 апреля и начнется в 18:00.

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Владислав Шарай Даниил Бескоровайный Николай Гайдучик Дмитрий Годя Луан Кампос
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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