Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Полесья перед матчем с Вересом: Все всё помнят, мотивация не нужна
Меньше месяца назад ровенчане разгромили житомирский клуб в рамках УПЛ
Фото: ФК Полісся
Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины с "Вересом".
- Сейчас все мысли - о четвертьфинале Кубка Украины. Сказать, что впереди сверхпринципиальная игра с "Вересом" - это ничего не сказать.
- Я так понимаю, что особой мотивации команде не надо.
- Не надо. Мотивации вообще не надо. Это было недавно и все всё помнят, поэтому мотивации нам не надо, - сказал Чоботенко.
Стоит напомнить, что в 21-м туре УПЛ "Полесье" разгромно уступило "Вересу" (1:5).
Кубковый поединок между командами состоится сегодня, 2 апреля и начнется в 18:00.
Популярное сейчас
- "Не надо ожидать, когда будет...". Зеленский прокомментировал очередную дроновую атаку на Украину
- Экс-игрок Динамо стал помощником Кучера в Черноморце
- Ротань прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны Шахтера, Динамо и Полесья
- Кубок Украины. Буковина - Виктория 2:1. Черновицкий коллектив выходит в исторический полуфинал
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей