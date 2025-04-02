Игрок Полесья перед матчем с Вересом: Все всё помнят, мотивация не нужна

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины с "Вересом".

- Сейчас все мысли - о четвертьфинале Кубка Украины. Сказать, что впереди сверхпринципиальная игра с "Вересом" - это ничего не сказать.

- Я так понимаю, что особой мотивации команде не надо.

- Не надо. Мотивации вообще не надо. Это было недавно и все всё помнят, поэтому мотивации нам не надо, - сказал Чоботенко.

Стоит напомнить, что в 21-м туре УПЛ "Полесье" разгромно уступило "Вересу" (1:5).

Кубковый поединок между командами состоится сегодня, 2 апреля и начнется в 18:00.