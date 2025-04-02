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Срна: Выиграть Кубок – это кратчайший путь в Европу
Он уверен в потенциале своей команды
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился ожиданиями касательно матча 1/4 финала Кубка Украины с "Александрией".
– Ожидания? Что пройдем дальше. Но знаем, что будет очень сложная игра. Последний раз здесь выигрывали до войны, в 2021 году. Здесь всегда сложно, и эта команда сейчас на ходу. Команда взрослая, опытная, и в прошлой игре здесь у нас с ними был плохой опыт – 3:4.
Кубковая игра, одна игра, могут быть экстратаймы, могут быть пенальти, но надеемся до этого не дойдет. Мы готовы, наша цель – трофей.
– Считаете ли Вы "Александрию" принципиальным соперником для "Шахтера", учитывая их успех в этом сезоне?
– Конечно, у них в этом году исторический результат. Хороший молодой тренер, команда сбалансированная, опытная, взрослая, и конечно это все приносит результат.
Мы находимся в дисбалансе: продали взрослых игроков, купили молодых. Сложное время, но нам надо вместе это пройти. Я уверен, что у нас на бумаге сумасшедший потенциал. Выиграть кубок – это кратчайший путь в Европу. Сегодня первый шаг. Надеюсь, не будет тревог.
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