Буковина получит премиальные за выход в полуфинал Кубка Украины

Спортивный директор и и.о. главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов рассказал, что команда получит премиальные за исторический проход в 1/2 финала Кубка Украины.

- Заметил, что на стадионе присутствовал владелец "Буковины" Владимир Дубинский. После поединка он зашел в раздевалку поздравить команду с победой?

- В раздевалку президент не заходил.

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- Довольно странно ... Возможно, вы уже знаете, то скажите - за проход в 1/2 финала Кубка Украины команде выпишут повышенные премиальные?

- Дубинский - человек солидный, щедро отблагодарит 100%. Уверен в том, что премия будет.

- Дополнительный выходной для ребят предусмотрен?

- С языка сорвали. Вот сам только хотел сказать, что на 2 апреля я всем игрокам дал выходной.

- А по бутылке пива за победу разрешили выпить, заслужили, все же?

- Такого не было, - сказал Чурилов.