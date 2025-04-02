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Моргун, Герреро и другие. Шовковский выставил резерв на кубковый матч с Рухом

Кубок Украины

Стартовые составы команд

Моргун, Герреро и другие. Шовковский выставил резерв на кубковый матч с Рухом

Фото: ФК Динамо Київ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором "Рух" примет "Динамо".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Рух": Ледвий – Слюбик, Дидык, Холод – Китела, Рябов, Слесарь, Роман – Карабин, Климчук, Пастух

"Динамо": Моргун – Вивчаренко, Биловар, Дячук, Караваев – Рубчинский, Бражко – Волошин, Пихаленок, Брагару – Герреро

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Рух" - "Динамо".

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