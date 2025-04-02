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Шанс на полуфинал. Стартовые составы на кубковый матч Верес - Полесье

Кубок Украины

Стартовые составы команд

Шанс на полуфинал. Стартовые составы на кубковый матч Верес - Полесье

nkveres.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором "Верес" примет "Полесье".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Верес": Кожухар — Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция — Дахновский, Харатин, Кучеров, Луан — Гайдучик, Степанюк (к)

"Полесье": Кудрик — Михайличенко, Чоботенко, Виалле, Майсурадзе — Бабенко (к), Сарапий — Назаренко, Крушинский, Гуцуляк — Батиста

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Верес" - "Полесье".

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