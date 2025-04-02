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Шанс на полуфинал. Стартовые составы на кубковый матч Верес - Полесье
Стартовые составы команд
nkveres.com
Сегодня, 2 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором "Верес" примет "Полесье".
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Верес": Кожухар — Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция — Дахновский, Харатин, Кучеров, Луан — Гайдучик, Степанюк (к)
"Полесье": Кудрик — Михайличенко, Чоботенко, Виалле, Майсурадзе — Бабенко (к), Сарапий — Назаренко, Крушинский, Гуцуляк — Батиста
Напомним, что UA-Футбол проведет
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