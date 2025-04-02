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Второй вратарь Динамо дебютирует в Кубке Украины
Шанс себя проявить
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Второй вратарь "Динамо" дебютирует в Кубке Украины.
Александр Шовковский выставил в стартовом составе 23-летнего голкипера Валентина Моргуна. Воспитанник харьковского "Металлиста" и "Динамо" еще не проводил ни одного матча за основную команду киевлян.
Также Моргун был признан лучшим голкипером первенства Украины U-16 в составе "Динамо" в сезоне 2016/17.
Напомним, что "Динамо" сыграет с "Рухом" в 1/4 финала Кубка Украины. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
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К слову, известны стартовые составы команд.
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