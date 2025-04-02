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Второй состав тоже может. Динамо открыло счет в кубковом матче с Рухом. ВИДЕО
Пихаленок забил после прохода Герреро
fcdynamo.com
Сегодня, 2 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором "Рух" принимает "Динамо".
Александр Шовковский выставил фактически второй состав, но, тем не менее, киевляне смогли открыть счет.
В концовке первого тайма в контратаке Герреро протянул мяч по флангу, отдал в центр на Пихаленка, который идеально разобрался – убрал защитника и мягко, на технику, дал в ворота.
1:0 для киевлян к перерыву.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Рух" - "Динамо".
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