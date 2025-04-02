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Второй состав тоже может. Динамо открыло счет в кубковом матче с Рухом. ВИДЕО

Кубок Украины
Обновлено

Пихаленок забил после прохода Герреро

Второй состав тоже может. Динамо открыло счет в кубковом матче с Рухом. ВИДЕО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором "Рух" принимает "Динамо".

Александр Шовковский выставил фактически второй состав, но, тем не менее, киевляне смогли открыть счет.

В концовке первого тайма в контратаке Герреро протянул мяч по флангу, отдал в центр на Пихаленка, который идеально разобрался – убрал защитника и мягко, на технику, дал в ворота.

1:0 для киевлян к перерыву.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Рух" - "Динамо".

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