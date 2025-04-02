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Пушич - о матче с Александрией: Поле было не идеальным для хорошего футбола

Кубок Украины
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Горняки в овертайме додавили Александрию

Пушич - о матче с Александрией: Поле было не идеальным для хорошего футбола

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итоги кубкового матча с "Александрией" (1:0).

"Как в любом кубковом матче на этом этапе, главное – пройти дальше, и мы это сделали. Думаю, мы показали хорошую игру. Трудный поединок, можно сказать 50 на 50 в первые 50 минут. Затем мы произвели определенные изменения, и они добавили нам новую энергию, мы начали лучше и лучше играть с мячом.

Должен сказать, что поле было не идеальным для хорошего футбола, но, в общем, мы одержали заслуженную победу. Мы не позволяли сопернику создавать много моментов, сыграли на ноль. Сами имели несколько голевых возможностей, считаю, что могли бы забить раньше, но в целом заслужили победу в этой игре. Так что хочу похвалить всех своих футболистов, потому что они были организованы, дисциплинированы, упорно работали и имели много хороших эпизодов с мячом.

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Хорошая и важная победа, проходим дальше", - сказал Пушич.

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Шахтер (Донецк) ФК Александрия Марино Пушич
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Иванисеня (Ивано Франковск)
02.04.2025 в 20:26
У Шахтаря зараз багато проблем в організації гри.Немає тої легкості,коли команда вигравала матчі,як кажуть, на одній нозі.Теж саме було і сьогодні. Тільки завдяки своєму досвіду таких матчів,фізичній підготовки та індивідуальних діях гравців,Шахтарю вдалося пройти в півфінал. Шахтар зараз купив багато молодих "зірок",але гри немає,немає команди.І я не здивуюсь,якщо у цьому чемпіонаті Шахтар візьме лише 3 місце.Хай це піде їм на користь, та наступного чемпіонату, вони будуть показувати більш стабільну,красиву гру,яку ми звикли бачити від Шахтаря
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Комментарии 1
Иванисеня (Ивано Франковск)
02.04.2025 в 20:26
У Шахтаря зараз багато проблем в організації гри.Немає тої легкості,коли команда вигравала матчі,як кажуть, на одній нозі.Теж саме було і сьогодні. Тільки завдяки своєму досвіду таких матчів,фізичній підготовки та індивідуальних діях гравців,Шахтарю вдалося пройти в півфінал. Шахтар зараз купив багато молодих "зірок",але гри немає,немає команди.І я не здивуюсь,якщо у цьому чемпіонаті Шахтар візьме лише 3 місце.Хай це піде їм на користь, та наступного чемпіонату, вони будуть показувати більш стабільну,красиву гру,яку ми звикли бачити від Шахтаря
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