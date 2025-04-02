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Пушич - о матче с Александрией: Поле было не идеальным для хорошего футбола
Горняки в овертайме додавили Александрию
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итоги
"Как в любом кубковом матче на этом этапе, главное – пройти дальше, и мы это сделали. Думаю, мы показали хорошую игру. Трудный поединок, можно сказать 50 на 50 в первые 50 минут. Затем мы произвели определенные изменения, и они добавили нам новую энергию, мы начали лучше и лучше играть с мячом.
Должен сказать, что поле было не идеальным для хорошего футбола, но, в общем, мы одержали заслуженную победу. Мы не позволяли сопернику создавать много моментов, сыграли на ноль. Сами имели несколько голевых возможностей, считаю, что могли бы забить раньше, но в целом заслужили победу в этой игре. Так что хочу похвалить всех своих футболистов, потому что они были организованы, дисциплинированы, упорно работали и имели много хороших эпизодов с мячом.
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Хорошая и важная победа, проходим дальше", - сказал Пушич.
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