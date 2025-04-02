Кубок Украины. Рух - Динамо 0:1. Резерв киевлян также не по силам львовянам

Второе подряд футбольное противостояние Львова и Киева за несколько дней. Опять на "Арене Львов", только на этот раз в рамках национального Кубка. И снова фаворитом были именно подопечные Александра Шовковского.

И именно "бело-синие" и захватили инициативу, и укротили мяч к своим ногам на старте поединка. А сам коуч столичного коллектива в очередной раз прибегнул к своему фирменному приему - ротации. При этом тотальной! В основу вернулся Бражко, но в большинстве своем это были резервисты. Более того, в воротах за первую команду "Динамо" дебютировал их воспитанник Моргун. Что касается лидеров, то Ванат, Буяльский, Ярмоленко, Шапаренко - весь креативный "мозг" киевлян остался в запасе. Двое последних появятся на поле в последней трети встречи.

Тем не менее, динамовцы даже резервом действовали первым номером и больше комбинировали. Ну а "желто-черные" закономерно глубже садились и ждали своих шансов на контрах. Гости снова выглядели банально чуточку лучше хозяев. Как и в предыдущем матче УПЛ футболисты киевской команды были на один небольшой, но на шаг впереди своих соперников. Все решали мелочи, как говорится. Где-то лучший прием мяча, где-то выше скорость, где-то нетривиальная идея обыгрыша (спойлер - как это продемонстрируют киевляне в конце первого тайма). Это и делало разницу.

С другой стороны сказать, что киевляне прям рвались зубами вперед - тоже было бы неправдой. Часто преобладающее в статистическом смысле владение динамовцев было стерильным. "Желто-черные" также огрызались, но тоже все в большинстве своем сводилось к дальним ударам. В общем, обе команды пробивали очень неточно.

Если же говорить о персоналиях, то со стороны гостей довольно заметным был Волошин. Видно было, что Назар проголодался по футболу после травмы. Молодой вингер киевлян имел две неплохие возможности - 9-й номер гостей затягивал с принятием финального решения. В свою очередь, у "Руха" самую реальную возможность имел Климчук. Но мяч после его удара головой разминулся с каркасом ворот.

В конце концов, "Динамо" под занавес первых 45 минут таки дожало представителей города Льва. Герреро протянул на дриблинге, отдал на Пихаленка, а тот дважды покрутил позвонки Дидыку (при втором замахе даже уложил центрбека "Руха" на 5-ю точку). Чистое индивидуальное мастерство. Львовяне в центре допустили разрыв зоны и откровенно проспали хавбека "бело-синих"...

Казалось, что после этого пропущенного мяча интрига в нашем противостоянии умрет. Как-никак гол в раздевалку - серьезный удар по ментальному состоянию коллектива. Однако, львовяне вообще не стушевались, а вполне наоборот - нарастили темп во второй половине. Убийственная возможность, чтобы быстро сравнять счет, была у Карабина. К сожалению для "Руха", кожаный снова подло прошел мимо стойки ворот.

Впрочем, этого запала хозяев на долго не хватило. Минут 7-10 динамики и физические силы покинули "желто-черных". Ну а "Динамо" после точечных ротаций и появления футболистов основной обоймы на поле стало заметно свежее. Как итог, это помогло вернуть характер игры в прежнее русло.

В первом круге чемпионата наши команды расписали довольно плотную нулевую ничью. "Рух" тогда осенью практически ничего не дал создать динамовцам. Здесь же, в двух весенних встречах ключевую роль сыграл уход в это зимнее трансферное окно сразу нескольких основных исполнителей команды Пономарева в стан заклятого конкурента - львовские "Карпаты". Вот и имеем. Стали чуточку слабее и проиграли минимально (дважды) .

Из опасного от "Руха" еще можно вспомнить мощный выстрел Ляха со штрафного - прямо в стойку из игроков "бело-синих". Еще было несколько хаотичных верховых подач, которые без проблем нивелировала оборонительная линия гостей. Удвоить свое преимущество также могли и динамовцы, но Кабаев перед самыми воротами затянул с передачей на более опытного Ярмоленко.

Послевкусие от победы коучу динамовцев испортило мышечное повреждение Биловара. Вместо него доигрывать вышел Попов.

Хозяевам следует отдать должное, безусловно. "Желто-черные" старались до самого конца и шли на штурм. Не все получалось, уже сказывалась усталость и старые проблемы с реализацией. В частности, дважды классную реакцию продемонстрировал 23-летний Моргун. Опять же, повторим. "Рух" выглядел прилично, даже перестрелял "Динамо“ по общему количеству ударов. Но все решили детали. А мелочей, как всем известно, в футболе не бывает. Закономерный результат.

"Динамо" во второй раз менее чем за неделю методично обыгрывает "Рух“ и шагает вслед за "Шахтером“ в полуфинал Кубка Украины. Ну а у львовян будет возможность окончательно "сосредоточиться" на выступлениях в чемпионате. Креативный кризис "желто-черных" продолжается, и теперь неизвестно продолжит ли Виталий Пономарев свою работу на посту главного тренера...

Четвертьфинал Кубка Украины сезона 2024/25

Среда, 2-е апреля

Львов, "Арена Львов"

Гол: Пихаленок 43

"Динамо": Моргун - Караваев, Дячук, Биловар (Попов 81), Вивчаренко - Бражко, Рубчинский - Волошин (Кабаев 59), Пихаленок (Шапаренко 69), Брагару (Ярмоленко 70) - Герреро (Пономаренко 59).

Запасные: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Лучкевич, Буяльский, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Пономаренко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Рух": Ледвий - Слюбык, Дидык, Холод (Алмазбеков 76) - Китела (Лях 67), Рябов (Эдсон 76), Слюсар (Горин 56), Роман - Климчук (Фаал 76), Карабин, Пастух.

Запасные: Ванивский, Лях, Джума, Горин, Ременяк, Пидгурский, Притула, Тлумак, Эдсон, Алмазбеков, Фаал, Рунич.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

Предупреждения: Слюсар 45+1, Рубчинский 84.

Арбитр: Романов Виталий.