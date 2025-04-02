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Буковина стала 10-й командой из низших лиг, которая пробилась в полуфинал Кубка Украины

Кубок Украины
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Серьезное достижение

Буковина стала 10-й командой из низших лиг, которая пробилась в полуфинал Кубка Украины

instagram.com/fc.bukovyna

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"Буковина", которая ранее дальше 1/8 финала не проходила, обыграв "Викторию" (2:1), впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины.

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Черновчане стали 10-м коллективом низших дивизионов, сумевшим дойти до этой стадии турнира.

9 раз в 1/2-ю выходили команды Первой лиги, 2 – Второй. Ошибки в цифрах здесь нет, поскольку "Днепр-1" играл в полуфиналах как клуб и первого, и второго дивизионов.

В 6 случаях "младшеклассники" обыгрывали "старшеклассников", а еще в 5, как и ныне, – команды 1-й и 2-й лиг.

Буковина стала 10-й командой из низших лиг, которая пробилась в полуфинал Кубка Украины - изображение 1
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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