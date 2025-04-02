Ротань: Мы были лучше Шахтера на протяжении всего матча

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в 1/4 финала Кубка Украины.

– Очень эмоциональный матч, боевой, настоящий кубковый. Наверное, справедливее было бы, если бы все закончилось серией пенальти.

Я считаю, что мы были лучше "Шахтера" на протяжении всего матча, но единственное в чем уступили – это в концентрации на матч, на том, что особенно при стандартных положениях очень детская ошибка, которую мы совсем… Я считаю, очень детская ошибка.

Мы перед каждой игрой работаем в группе, у каждого есть своя конкретная задача, которую он делает при стандартах. Честно говоря, я в этом очень зол, и то, что как раз этой концентрации нам не хватило, чтобы сегодня победить.

– Хватит ли ребятам времени, чтобы восстановиться после этих 120 минут до следующего матча с "Кривбассом"?

– Действительно, очень тяжело восстанавливаться на фоне обидного поражения, но нам нужно быть профессионалами, мы должны подниматься заново, восстанавливаться, держать удар и дальше идти через то, что очень тяжело физически и морально.

Но я считаю, что, наверное, нам нужно сравнить эту ситуацию с бойцами на фронте – им в сто раз тяжелее, чем нам. Потому у нас другого выхода нет.

Мы должны думать о восстановлении за эти 3 дня, и на 4-й день выходить полностью сконцентрированными и заряженными на игру, где нас будет ждать соперник, с которым мы боремся за еврокубки.