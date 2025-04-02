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Вспомнил про "потужність". Форвард Александрии отдал должное Шахтеру

Кубок Украины

Александрия проиграла Шахтеру в Кубке

Вспомнил про "потужність". Форвард Александрии отдал должное Шахтеру

fco.com.ua

Новина українською

Форвард "Александрии" Александр Филиппов прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1, ОТ) в 1/4 финала Кубка Украины.

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– Тяжелая игра, потому что мы знаем мощь и силу "Шахтера". Но тренеры акцентировали внимание на том, что мы должны были, особенно в 1-м тайме, больше накрывать, не давать думать сопернику, чтобы они постоянно были под прессингом.

Что-то удавалось, что-то нет. Мы понимали, что это кубковая игра против сильного соперника, и в таких играх не бывает много моментов.

Но обидно за команду, потому что мы отдали все силы, отдали душу на поле. Уже немного под конец потеряли много сил, тяжело было где-то и создавать моменты, и уже проседали моментами. Но, я же говорю, не бывает много моментов. Тяжелая игра, и обидно уступать.

– Было понятно, что экстратаймы скорее в пользу "Шахтера". Насколько тяжело было "Александрии" физически и какую установку на эти заключительные минуты давал Руслан Ротань?

– Да, конечно, потому что 4 дня назад мы играли в чемпионате, сейчас кубковая игра плюс дополнительное время. Конечно, эта игра отняла и эмоционально, и физически много сил.

Да, мы понимали, и Руслан Петрович, как я уже говорил, больше акцентировал внимание, особенно с первых минут, на том, чтобы не давать думать "Шахтеру", не давать развивать атаки и не давать работать лицом к нашим воротам.

Что-то удавалось, то нет, но в конце уже мало осталось сил, чтобы что-то хорошее создать, забить и сравнять счет.

– Может, где-то и эмоции мешали? Ведь поединок решающий, и поэтому много карточек было, споров, возможно, ненужных на поле?

– Да, конечно, это же кубковые игры, они не бывают простыми. Поэтому, конечно, зашкал эмоций был велик, и никто не хотел уступать, потому так много борьбы было.

– Было видно, что игроки "Александрии", когда покидали поле, были недовольны и действиями арбитров. Что скажете по этому поводу?

– Я не привык жаловаться, но были некоторые моменты, особенно боковые судьи, которые, я не знаю, как они видят, – там были эпизоды, когда мяч не выходил полностью за линию, и он сразу давал свисток. Но я же не буду говорить, что только поэтому мы проиграли. Проиграли сильному сопернику, но покидаем турнир с высоко поднятой головой.

– Можно теперь уже немного приоткрыть занавес: чемпионат или Кубок для "Александрии" был первоочередным турниром?

– Для нас задача – выходить на каждую игру с мыслями только о победе – будь то Кубок, который мы уже, к великому сожалению, покинули, теперь остался чемпионат. Поэтому будем выходить уже на игры чемпионата с максимальной концентрацией и отдавать все силы.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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