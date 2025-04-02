Доигрались до овертайма. Полесье все-таки открыло счет в кубковом матче с Вересом

Сегодня, 2 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором "Верес" принимает "Полесье".

Основное время прошло без голов и игра перешла в овертайм, где почти сразу гости открыли счет.

После навеса с фланга Батиста ногой переправил мяч в сетку и затем так радовался, что заработал желтую.

1:0 для команды Ашура, но время для хозяев еще есть.

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