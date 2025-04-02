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Кубок Украины. 1/4 финала. Верес - Полесье 0:1. Реванш за разгром в матче чемпионата

Кубок Украины

Благодаря единственному голу Батисты "Полесье" обыграло "Верес" и вышло в полуфинал кубка Украины

Кубок Украины. 1/4 финала. Верес - Полесье 0:1. Реванш за разгром в матче чемпионата

Фото Фото пресслужби НК "Верес"

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

1/4 финала кубка Украины
Ровно. "Авангард"
"Верес" - "Полесье" 0:1
Гол: Батиста, 93

Верес: Кожухарь - Шевченко (Видрич,110), Вовченко, Гончаренко, Куция - Дахновский (Годя, 100), Харатин, Кучеров (Клец, 90+2), Луан (Протасевич, 64) - Гайдучик (Венделл, 100), Степанюк (Смиян, 100).

Полесье: Кудрик – Михайличенко, Чоботенко, Виалле (Андриевский, 46), Майсурадзе (Матич, 105+3) – Бабенко, Сарапий, Крушинский (Гонсалвеш, 99) – Назаренко, Батиста (Бристрич, 99), Гуцуляк.

Предупреждения: Протасевич, 65, Шевченко, 90, Клец, 105+4, Годя, 112 – Бабенко, 45+1, Батиста, 90, Майсурадзе, 105+2, Назаренко, 112, Андриевский, 114, Бристрич, 118.

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Комментарии
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Полiccя (Житомир)
02.04.2025 в 20:43
Це не футбол . В першому таймі Верес сподобався . Полісся перемогло завдяки вищому класу гравців . Командної гри нема ... Ашур то не тренер .
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Полiccя (Житомир)
02.04.2025 в 20:43
Це не футбол . В першому таймі Верес сподобався . Полісся перемогло завдяки вищому класу гравців . Командної гри нема ... Ашур то не тренер .
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Лекарь (село Дарниця)
02.04.2025 в 20:40
Оце, я розумію, це була справжня кубкова гра)
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