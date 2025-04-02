Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились все полуфиналисты Кубка Украины. Известно, когда пройдет жеребьевка
Путь к трофею все меньше
uaf.ua
Определились все полуфиналисты Кубка Украины.
В жеребьевке примут участие 3 команды из УПЛ и одна команда Первой Лиги. Две из этих команд сыграли экстратаймы.
- "Буковина", которая прошла "Викторию" со счетом 2:1;
- "Шахтер", который победил "Александрию" в экстратаймах, благодаря голу Кевина (1:0);
- "Динамо", которое одолело "Рух" со счетом 1:0;
- "Полесье", которое оказалось сильнее "Вереса" (1:0).
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Жеребьевка состоится 3 апреля в 14:00 по киевскому времени. Прямая трансляция состоится на YouTube-канале УАФ.
Базовый день проведения полуфинальных матчей - 23 апреля.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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hottabych61 (Харьков)
02.04.2025 в 20:45
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