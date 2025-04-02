Определились все полуфиналисты Кубка Украины. Известно, когда пройдет жеребьевка

Определились все полуфиналисты Кубка Украины.

В жеребьевке примут участие 3 команды из УПЛ и одна команда Первой Лиги. Две из этих команд сыграли экстратаймы.

"Буковина", которая прошла "Викторию" со счетом 2:1;

"Шахтер", который победил "Александрию" в экстратаймах, благодаря голу Кевина (1:0);

"Динамо", которое одолело "Рух" со счетом 1:0;

"Полесье", которое оказалось сильнее "Вереса" (1:0).

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Жеребьевка состоится 3 апреля в 14:00 по киевскому времени. Прямая трансляция состоится на YouTube-канале УАФ.

Базовый день проведения полуфинальных матчей - 23 апреля.