"Вывод один", - Бондарь подвел итог матча с Александрией

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над "Александрией" (1:0) и выход в полуфинал Кубка Украины.

"Давно не могли победить "Александрию" на их поле, поэтому было принципиально выиграть. В основное время не хватило агрессии в атаке. Соперник на равных играет с "Шахтером", с "Динамо". Это кубок, и обе команды опасались где-то допустить ошибку.

Понимали, что может быть дополнительное время.

Вывод один – мы в полуфинале Кубка Украины, и мы сделаем все, чтобы снова выиграть Кубок Украины. Для нас важен каждый трофей, хотим порадовать болельщиков", – сказал Бондарь.