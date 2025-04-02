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"Вывод один", - Бондарь подвел итог матча с Александрией

Кубок Украины
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Шахтер - в полуфинале

"Вывод один", - Бондарь подвел итог матча с Александрией

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над "Александрией" (1:0) и выход в полуфинал Кубка Украины.

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"Давно не могли победить "Александрию" на их поле, поэтому было принципиально выиграть. В основное время не хватило агрессии в атаке. Соперник на равных играет с "Шахтером", с "Динамо". Это кубок, и обе команды опасались где-то допустить ошибку.

Понимали, что может быть дополнительное время.

Вывод один – мы в полуфинале Кубка Украины, и мы сделаем все, чтобы снова выиграть Кубок Украины. Для нас важен каждый трофей, хотим порадовать болельщиков", – сказал Бондарь.

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Шахтер (Донецк) ФК Александрия Валерий Бондарь
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Источник:
Twitter Шахтера
Опубликовал: Михаил Черныш
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