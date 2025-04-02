"Не вижу смысла в этом вопросе", - Шовковский - о матче с Рухом

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 1/4 финала Кубка Украины с "Рухом" (1:0).

— Поздравляю болельщиков "Динамо" с победой и выходом в полуфинал. Сегодня мы дали возможность сыграть тем футболистам, которые меньше других получали игрового времени. Мы специально пошли на такой шаг, поскольку в нашей обойме 26 игроков, с привлечением молодых ребят из "Динамо U-19", и мы всем этим составом готовимся к матчам. Дали, в том числе, возможность сыграть и Моргуну, который сегодня провел первый официальный матч за первую команду "Динамо": поздравляю его с дебютом и хорошей игрой.

Что касается анализа этого матча, то скажу, что нервной его концовки можно было избежать: мы обязаны были делать счет более комфортным для нас и в первом тайме, и во втором, и спокойно завершать эту игру. Своим игрокам я всегда говорю: ошибка в обороне, когда мы пропускаем гол, равноценна той, когда мы упускаем 100-процентный момент в атаке и не забиваем. Один в один! Там мы пропускаем — тут мы не забиваем. Одна и та же ошибка. Будем над этим работать. Но хорошо, что сегодня сыграли "на ноль". Идём дальше.

— Кого бы хотели видеть соперником "Динамо" в полуфинале Кубка Украины?

— Не вижу смысла в этом вопросе. Вообще. Кого бы я ни видел полуфинале, мне надо выходить играть полуфинал.

— Как оцените этот небольшой период во Львове, в течение которого вы провели два подряд матча с "Рухом"?

— Для нас каждый матч самый главный. И таким для нас теперь стал предстоящий поединок с "Левым Берегом" в следующем туре чемпионата Украины. И мы будем готовиться к нему с максимальной ответственностью. Конечно, приятно одержать две выездные победы, но это теперь история, которую уже не изменить. Надо стоять лицом не к своему прошлому, а к своему будущему.

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— Чем-то "Рух" вас удивил?

— Каждая команда нарабатывает свои игровые схемы, моменты, тактику, взаимодействия, в зависимости от игроков, которые есть у неё в распоряжении. Но анализируя действия нашего соперника, мы увидели что "Рух" с самого начала второй части сезона играл в одном стиле. И за период в трое суток что-то изменить почти невозможно. Поэтому мы от соперника ожидали именно такой игры.