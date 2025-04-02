Пономарев: Рух продемонстрировала качественную игру

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев подвел итог матча 1/4 финала Кубка Украины с "Динамо" (0:1).

— Благодарен команде за этот матч, потому что, считаю, она продемонстрировала качественную игру. Но, конечно, надо реализовать моменты. Будем двигаться дальше, считаю, что у этой команды есть будущее, так что рук опускать мы не будем.

— Чего не хватает "Руху", чтобы забить гол?

— Всё в комплексе. Мастерства, однозначно. Но играет роль и психологическое состояние, ведь мы давно не побеждали. Но ребята работают в хорошем настроение, они всё понимают: такие периоды случаются, надо из них выходить.

— Как оцените выступление "Руха" в Кубке Украины?

— Мы впервые вышли в четвертьфинала Кубка Украины. Конечно, мы хотели пройти дальше, побороться за трофей. Но немного нам не хватило. Не могу сказать, что мы физически уступали сопернику, несмотря на то, что у нас на подготовку было всего три дня. Киевское "Динамо" может позволить себе поменять весь состав на таких же качественных футболистов, но мы себе позволить такого не можем. Тем не менее, я не могу сказать, что сегодня мы не были готовы физически. В конце матча могли забивать.

— Как оцените игру "Руха" в этих двух матчах на фоне такого соперника, как "Динамо"?

— Я уже говорил об этом. В прошлом чемпионате была рабочая команда, но её состав покинули пять футболистов — это потеря. Теперь мы строим фактически новую команду. Надо, чтобы новые футболисты привыкали к новым для них условиям. На это надо время. Сейчас в каждом матче нам чего не хватает. Пока нет целостной игры, которая была у нас в прошлом чемпионате. Но все ребята работают, и, думаю, в итоге эта команда будет конкурентной.