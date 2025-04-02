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Лидер Буковины назвал желаемого соперника в полуфинале Кубка Украины
Андрей Бусько - о жеребьевке Кубка
Фото: ФК Буковина
Один из лидеров "Буковины" Андрей Бусько рассказал, какую команду хотел бы при жеребьевке в соперники для черновицкого клуба в полуфинале
"С одной стороны, конечно, не терпится сыграть с одним из грандов украинского футбола, но у нас будет больше шансов пробиться дальше с "Полесьем".
Жаль только, что хотя мы, как команда низшего ранга, будем выступать в роли хозяев, однако поскольку стадион в Черновцах не отвечает требованиям УПЛ, то, в лучшем случае, сыграем на нейтральном поле. Но в любом случае, обогатимся ценным опытом.
Что касается четвертьфинального поединка с "Викторией", то на первом плане был результат, а не зрелищность. Где-то нам повезло, все же дважды забивали после подачи углового. Но главное, что продолжаем писать историю: Буковина впервые пробилась в полуфинал Кубка Украины", - сказал Бусько.
Напомним, что жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится 3 апреля, базовый день проведения полуфинальных поединков – 23 апреля.
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