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Ашур: С Вересом была не идеальная игра, но идеальных матчей не бывает в принципе

Кубок Украины

Полесье пробилось в полуфинал Кубка

Ашур: С Вересом была не идеальная игра, но идеальных матчей не бывает в принципе

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал игру своей команды в победном поединке Кубка Украины против "Вереса" (1:0).

"Мы прошли в полуфинал. Это хорошо. Нужно отдать должное обеим командам – сегодня на поле была ужасно ожесточенная борьба. Иногда игроки даже слишком давали волю эмоциям. Радуемся, что результат – в нашу пользу.

Мы предполагали, что план на игру у "Вереса" будет именно таким, каким он был три недели назад. Сделали выводы после поражения в Ровно в матче чемпионата. Эти изменения дали результат. Не сразу, потому что до перерыва мы очень много времени потратили на то, чтобы нивелировать те проблемы, с которыми мы столкнулись в предыдущей игре. Затем успокоились, забрали инициативу и заставляли соперника ошибаться. Во вторых – у нас было желание сразиться в каждом эпизоде ​​на поле и вне поля. За это спасибо всем, кто вышел на поле и понимал вес этого поединка для нас.

Это не идеальная игра, но идеальных матчей не бывает в принципе.

Гол Факундо Батисты? Мы знаем, за какие качества пригласили его к себе. Слышал, что болельщики в его родной стране требуют его появления в сборной. Я лично убежден, что он будет давать результат. Он забивает голы. И он все-таки адаптируется к нашим требованиям. Очень качественно играет с мячом и в выборе позиции. Мы с его трансфером точно угадали", - сказал Ашур.

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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