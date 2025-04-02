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Ашур: С Вересом была не идеальная игра, но идеальных матчей не бывает в принципе
Полесье пробилось в полуфинал Кубка
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал игру своей команды в
"Мы прошли в полуфинал. Это хорошо. Нужно отдать должное обеим командам – сегодня на поле была ужасно ожесточенная борьба. Иногда игроки даже слишком давали волю эмоциям. Радуемся, что результат – в нашу пользу.
Мы предполагали, что план на игру у "Вереса" будет именно таким, каким он был три недели назад. Сделали выводы после поражения в Ровно в матче чемпионата. Эти изменения дали результат. Не сразу, потому что до перерыва мы очень много времени потратили на то, чтобы нивелировать те проблемы, с которыми мы столкнулись в предыдущей игре. Затем успокоились, забрали инициативу и заставляли соперника ошибаться. Во вторых – у нас было желание сразиться в каждом эпизоде на поле и вне поля. За это спасибо всем, кто вышел на поле и понимал вес этого поединка для нас.
Это не идеальная игра, но идеальных матчей не бывает в принципе.
Гол Факундо Батисты? Мы знаем, за какие качества пригласили его к себе. Слышал, что болельщики в его родной стране требуют его появления в сборной. Я лично убежден, что он будет давать результат. Он забивает голы. И он все-таки адаптируется к нашим требованиям. Очень качественно играет с мячом и в выборе позиции. Мы с его трансфером точно угадали", - сказал Ашур.
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