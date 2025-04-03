Шандрук: После просмотра нашего матча Шахтер будет чувствовать себя не совсем уверенным в победе

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подытожил кубковую игру против "Полесья".

"Испытываю пустоту. У футболистов ощущения примерно такие же. Но унывать долго не придется. Очень короткая пауза перед следующим матчем. В конце игры, после замен, у нас появились новые эмоции. Но уже не хватало того класса, качества, которое могут дать Степанюк, Гайдучик. Конечно, это связано с длиной скамейки запасных. У нас нет большого выбора равноценной замены. Шарай не мог сыграть после тяжелейшего выезда в Кривой Рог, Куция играл на уколах. Всей команде большой респект. Выезд в Кривой Рог сказался, усталость была заметна. Во втором тайме мы меньше создавали. Хотя даже несмотря на это мы могли перевернуть игру. Тот же эпизод с ударом Венделла".

"Понимаем, что мы скромный клуб. Знаем свои слабые места. Впереди – новое трансферное окно. Нам нужно не количество игроков, а качество. Мы уже над этим качественным усилением работаем. Инцидент на поле в экстра-тайме? Первопричиной стал эпизод, в котором игрок "Полесья" в нашей штрафной пошел прямой ногой в Гончаренко. Даже судья признал, что этот момент стал катализатором. Наши футболисты завелись. К тому же это кубковая игра, все были на эмоциях. Годя и Назаренко не сдержались. А команды уже отреагировали. На кону был полуфинал. Но я не вижу проблемы. Тем более, Назаренко и Годя поговорили после игры. Уважаю футболистов, которые после игры находят в себе мужество подойти и принести извинения, если нужно”.

"Дебютировал Антон Выдрич, он хорошо себя проявил, агрессивно вел борьбу. В предыдущей встрече против "Полесья" мы забили 5 мячей. В этот раз создали достаточно, но не забили. Надеюсь, за это нам вернется в игре с "Шахтером". Наша проблема – мало времени перед следующей игрой. У "горняков" больше возможностей для ротации. Хотя мы будем настраиваться на бой. После просмотра нашего матча они, по меньшей мере, будут чувствовать себя не совсем уверенными в победе”, – заявил тренер.

В воскресенье "красно-черные" будут играть с "Шахтером".