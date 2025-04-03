Пономарев: Динамо может поменять почти весь состав на кубковую игру, а у нас такой возможности нет

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев подытожил выступления команды в Кубке Украины.

"Хочу поблагодарить команду за игру, ведь "Рух" провел достаточно качественный поединок. Надо реализовывать такие моменты, которые мы создали. Я убежден, что у этой команды есть будущее, хотя сейчас у нас непростой период из-за последних результатов. Главное – не опускать руки и продолжать двигаться вперед. Проблемы с реализацией вызваны комплексом факторов. Это и мастерство, и психология. На нас давит, что "Рух" давно не выигрывал. Все ребята хорошо работают на тренировках и выкладываются по полной. Они понимают, что нужно улучшать свою игру и получать положительный результат. Нам нужно вместе преодолеть этот кризис и исправить наше положение".

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"Рух" впервые попал в ¼ Кубка Украины. Мы очень хотели пройти в следующую стадию соревнований и побороться за трофей. Нам не хватило совсем чуть-чуть и не могу сказать, что "Рух" в игровом плане и физически уступил сопернику – времени на восстановление было мало у обеих команд. "Динамо" может позволить себе поменять почти весь состав на кубковую игру, а у нас такой возможности нет. Не нужно сравнивать кубковый матч с поединком в чемпионате – это две разных игры. В кубке команды играют на вылет и сегодня "Рух" провел более качественный матч, но, к сожалению, уступил. В конце матча мы перестроились на схему 4-3-3 и стали атаковать острее. Будем думать, какую схему лучше использовать в следующих матчах".

"Ничего бесследно не проходит. В первом круге команда сыграла вничью с "Динамо" и с тех пор нас покинули 4 ключевых игрока и Фредди Плюман, который перешел в зарубежный клуб. Это большая потеря и сейчас мы строим новую команду. Новичкам еще следует адаптироваться к нашим требованиям и нам нужно время, ведь сейчас нет той целостной игры, которую раньше демонстрировал "Рух". Но наши футболисты работают с полной самоотдачей, и я уверен, что результат еще придет”, – заявил тренер.

В понедельник "желто-черные" поедут к "Колосу".