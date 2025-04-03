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"На то мы и Динамо": Караваев – о существенных изменениях в составе на матч КУ
Игроки с дефицитом игрового времени могли проявить себя
fcdynamo.com
Универсал "Динамо" Александр Караваев поделился впечатлениями от победного матча четвертьфинальной стадии Кубка Украины против львовского "Руха" (1:0).
"Приятно выигрывать, тем более сыграли на ноль. Если бы мы реализовали все свои моменты, то игра была бы закрыта еще в первом тайме. Но сами создаем себе проблемы, не реализуем моменты, так что будем работать над этим.
Во втором тайме также у нас было много выходов, потому что "Рух" бежал вперед, раскрылся, им нужно было забивать, поэтому у нас образовывались большие зоны, которые, к сожалению, не удалось использовать. Самое главное – две победы в чемпионате и Кубке, в обоих случаях сыграли на ноль, поэтому этот факт радует”.
“Конечно, были и плохие моменты, но вы сами видели, что состав почти полностью изменился по сравнению с последней игрой – на то мы и “Динамо”, поскольку у нас по несколько игроков на каждую позицию, и каждый должен быть готов выйти на поле в любой момент – будь то в матче чемпионата или в кубковой встрече. Мы должны играть на победу в каждом матче, и все отлично это понимают.
На каждую игру настраиваемся, впереди у нас матч чемпионата с "Левым Берегом". Сейчас самое главное доехать домой, восстановиться, отдохнуть и готовиться к предстоящей игре”, – сообщил футболист.
Караваев в текущем сезоне провел 24 поединка.
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