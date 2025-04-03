  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. "На то мы и Динамо": Караваев – о существенных изменениях в составе на матч КУ
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"На то мы и Динамо": Караваев – о существенных изменениях в составе на матч КУ

Кубок Украины
Обновлено

Игроки с дефицитом игрового времени могли проявить себя

"На то мы и Динамо": Караваев – о существенных изменениях в составе на матч КУ

fcdynamo.com

Новина українською

Универсал "Динамо" Александр Караваев поделился впечатлениями от победного матча четвертьфинальной стадии Кубка Украины против львовского "Руха" (1:0).

"Приятно выигрывать, тем более сыграли на ноль. Если бы мы реализовали все свои моменты, то игра была бы закрыта еще в первом тайме. Но сами создаем себе проблемы, не реализуем моменты, так что будем работать над этим.

Во втором тайме также у нас было много выходов, потому что "Рух" бежал вперед, раскрылся, им нужно было забивать, поэтому у нас образовывались большие зоны, которые, к сожалению, не удалось использовать. Самое главное – две победы в чемпионате и Кубке, в обоих случаях сыграли на ноль, поэтому этот факт радует”.

Читайте такжеЯцык: Уже жду возвращения в Динамо

“Конечно, были и плохие моменты, но вы сами видели, что состав почти полностью изменился по сравнению с последней игрой – на то мы и “Динамо”, поскольку у нас по несколько игроков на каждую позицию, и каждый должен быть готов выйти на поле в любой момент – будь то в матче чемпионата или в кубковой встрече. Мы должны играть на победу в каждом матче, и все отлично это понимают.

На каждую игру настраиваемся, впереди у нас матч чемпионата с "Левым Берегом". Сейчас самое главное доехать домой, восстановиться, отдохнуть и готовиться к предстоящей игре”, – сообщил футболист.

Караваев в текущем сезоне провел 24 поединка.

По теме
yellow-arrow
Кевин: Шахтер не может оставлять пустую графу трофеев в течение сезона
yellow-arrow
Пономарев: Динамо может поменять почти весь состав на кубковую игру, а у нас такой возможности нет
yellow-arrow
Шандрук: После просмотра нашего матча Шахтер будет чувствовать себя не совсем уверенным в победе
Александр Караваев Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости