"На то мы и Динамо": Караваев – о существенных изменениях в составе на матч КУ

Универсал "Динамо" Александр Караваев поделился впечатлениями от победного матча четвертьфинальной стадии Кубка Украины против львовского "Руха" (1:0).

"Приятно выигрывать, тем более сыграли на ноль. Если бы мы реализовали все свои моменты, то игра была бы закрыта еще в первом тайме. Но сами создаем себе проблемы, не реализуем моменты, так что будем работать над этим.

Во втором тайме также у нас было много выходов, потому что "Рух" бежал вперед, раскрылся, им нужно было забивать, поэтому у нас образовывались большие зоны, которые, к сожалению, не удалось использовать. Самое главное – две победы в чемпионате и Кубке, в обоих случаях сыграли на ноль, поэтому этот факт радует”.