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Кевин: Шахтер не может оставлять пустую графу трофеев в течение сезона

Кубок Украины

В клубе надеются на выигрыш турнира

Кевин: Шахтер не может оставлять пустую графу трофеев в течение сезона

Фото: ФК Шахтар

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Полузащитник "Шахтера" Кевин поделился впечатлениями от победы в 1/4 финала Кубка Украины над "Александрией" (1:0).

"Длительный поединок, чрезвычайно сложное противостояние – нам пришлось встретиться с действительно сложным оппонентом. Самое важное, что мы сумели забить тот самый мяч и одержать важную победу, из-за чего я очень рад, а также счастлив быть автором гола. Теперь впереди оставшиеся игры Кубка и матчи чемпионата, и будем делать все возможное, чтобы выиграть как можно больше трофеев”.

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"Я предыдущий матч также провел от звонка до звонка, и это, конечно, оказало влияние: когда бегаешь 120 минут, это не остается незамеченным. Но очень важно было поговорить с Мистером именно в перерыве между основным временем и дополнительным – он действительно дал этот эмоциональный заряд, который помог нам собраться.

Такая команда, как "Шахтер", не может оставлять пустую графу добытых трофеев в течение сезона, и мы всегда боремся за самые высокие места, включая Кубок. Поэтому это действительно важная победа, а мы будем делать все возможное, чтобы завершить этот путь с трофеем в Кубке Украины”, – заявил футболист.

В текущей кампании Кевин оформил 7 голевых действий в 25 встречах.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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