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Климчук: Рух сыграл лучше с Динамо в кубке, чем в матче чемпионата

Кубок Украины

Но все равно проиграли

Климчук: Рух сыграл лучше с Динамо в кубке, чем в матче чемпионата

Фото: ФК Рух

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Нападающий "Руха" Юрий Климчук поделился мыслями о поражении от "Динамо" (0:1) в 1/4 финала Vbet Кубка Украины.

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"Если честно, то трудно объяснить, почему команда не забивает в последних матчах. Мы создаем стопроцентные моменты, но нам просто не везет и мяч не идет в ворота. Нам точно надо продолжать работать над реализацией. Но также следует отметить и голкипера "Динамо", который провел очень качественный матч и не дал нам забить гол.

Кубковый матч "Рух" сыграл лучше, чем поединок в чемпионате. Пропущенный гол в конце первого тайма был необязательным. Но и после него мы имели возможности сравнять счет и в целом показали неплохую игру.

Очень приятно, когда на стадионе есть много болельщиков. Это придает игрокам сил и энергии, хочется играть еще лучше. Поддержка зрителей заставляла нас бежать вперед. Я благодарен фанам за поддержку и хочу поблагодарить воинов ВСУ, ведь они защищают нас от врага и именно благодаря нашим защитникам футболисты могут играть, а зрители - смотреть футбол.

В четверг команда восстановится после кубковой игры, после чего начнет готовиться к матчу с "Колосом" в чемпионате. Следует качественно изучить сильные и слабые стороны соперника, тем более сейчас у них новый тренер - вернулся Руслан Костышин. Нам надо забыть предыдущие неудачи и попытаться получить положительный результат", - сказал Климчук.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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