Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция

Сегодня, 3 апреля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины сезона-2024/25.

В полуфинал пробились один представитель Первой лиги и три клуба УПЛ: "Буковина", "Шахтер", "Динамо" и "Полесье".

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Базовая дата проведения полуфинальных поединков – 23 апреля 2025 года. Финал турнира запланирован на 14 мая в Житомире.

Процедура жеребьевки начнется в 14:00. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ.