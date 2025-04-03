Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Руха: Нам надо забить хотя бы один гол, чтобы снова почувствовать уверенность
Роман Дидык - о поражении от "Динамо" (0:1)
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в 1/4 финала Кубка Украины.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Мы не реализовали свои моменты. Во втором тайме команда имела хорошие возможности, чтобы отличиться. Нам удалось перевернуть игру и остро атаковать, но, к сожалению, "Рух" не забил.
"Динамо" же забило после нашей потери мяча на чужой половине поля. Киевляне провели быструю атаку, а Александру Пихаленку удалось показать то, что он качественный игрок, завершить эпизод и открыть счет в матче.
Нам надо забить хотя бы один гол, чтобы снова почувствовать уверенность в себе. Я убежден, что как только это произойдет, команда заиграет в свой привычный футбол и снова будет получать положительный результат", - приводит слова Дидыка клубная пресс-служба.
Популярное сейчас
- АПЛ. Ливерпуль - Эвертон 1:0. Поражение в дерби, несмотря на судейские старания
- Борьба за выход в УПЛ: кто окажется в элите украинского футбола?
- "Не вижу смысла в этом вопросе", - Шовковский - о матче с Рухом
- Определились все полуфиналисты Кубка Украины. Известно, когда пройдет жеребьевка
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио