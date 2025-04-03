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Игрок Руха: Нам надо забить хотя бы один гол, чтобы снова почувствовать уверенность

Кубок Украины

Роман Дидык - о поражении от "Динамо" (0:1)

Игрок Руха: Нам надо забить хотя бы один гол, чтобы снова почувствовать уверенность

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в 1/4 финала Кубка Украины.

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"Мы не реализовали свои моменты. Во втором тайме команда имела хорошие возможности, чтобы отличиться. Нам удалось перевернуть игру и остро атаковать, но, к сожалению, "Рух" не забил.

"Динамо" же забило после нашей потери мяча на чужой половине поля. Киевляне провели быструю атаку, а Александру Пихаленку удалось показать то, что он качественный игрок, завершить эпизод и открыть счет в матче.

Нам надо забить хотя бы один гол, чтобы снова почувствовать уверенность в себе. Я убежден, что как только это произойдет, команда заиграет в свой привычный футбол и снова будет получать положительный результат", - приводит слова Дидыка клубная пресс-служба.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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