  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Защитник Руха: Не заслуживали поражения от Динамо
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Руха: Не заслуживали поражения от Динамо

Кубок Украины

Подвела реализация

Защитник Руха: Не заслуживали поражения от Динамо

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Ростислав Лях рассказал, почему команде не удалось добиться положительного результата в четвертьфинальном кубковом матче с "Динамо" (0:1).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Считаю, что мы хорошо поработали над допущенными ошибками (в недавнем матче с динамовцами в УПЛ) и в этот раз действовали гораздо лучше.

На мой взгляд, "Рух" не заслуживал поражения. Ведь по количеству созданных голевых моментов мы преобладали над киевлянами. Однако в футболе главная – реализация, а мы, в отличие от гостей, своими поводами не воспользовались.

Конечно, обидно, потому что очень хотелось получить путевку в полуфинал, где раньше "Рух" не играл", - сказал Лях для Sport.ua.

Читайте такжеИгрок Руха: Нам надо забить хотя бы один гол, чтобы снова почувствовать уверенность
По теме
yellow-arrow
Игрок Руха: Нам надо забить хотя бы один гол, чтобы снова почувствовать уверенность
yellow-arrow
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Климчук: Рух сыграл лучше с Динамо в кубке, чем в матче чемпионата
Динамо (Киев) Рух (Львов) Ростислав Лях
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости