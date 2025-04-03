Защитник Руха: Не заслуживали поражения от Динамо

Защитник "Руха" Ростислав Лях рассказал, почему команде не удалось добиться положительного результата в четвертьфинальном кубковом матче с "Динамо" (0:1).

"Считаю, что мы хорошо поработали над допущенными ошибками (в недавнем матче с динамовцами в УПЛ) и в этот раз действовали гораздо лучше.

На мой взгляд, "Рух" не заслуживал поражения. Ведь по количеству созданных голевых моментов мы преобладали над киевлянами. Однако в футболе главная – реализация, а мы, в отличие от гостей, своими поводами не воспользовались.

Конечно, обидно, потому что очень хотелось получить путевку в полуфинал, где раньше "Рух" не играл", - сказал Лях для Sport.ua.