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Защитник Руха: Не заслуживали поражения от Динамо
Подвела реализация
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Ростислав Лях рассказал, почему команде не удалось добиться положительного результата в четвертьфинальном кубковом матче с "Динамо" (0:1).
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"Считаю, что мы хорошо поработали над допущенными ошибками (в недавнем матче с динамовцами в УПЛ) и в этот раз действовали гораздо лучше.
На мой взгляд, "Рух" не заслуживал поражения. Ведь по количеству созданных голевых моментов мы преобладали над киевлянами. Однако в футболе главная – реализация, а мы, в отличие от гостей, своими поводами не воспользовались.
Конечно, обидно, потому что очень хотелось получить путевку в полуфинал, где раньше "Рух" не играл", - сказал Лях для Sport.ua.
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