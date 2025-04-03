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"Готовил себя к напряженному матчу". Моргун рассказал о дебюте за Динамо

Кубок Украины

Кипер отыграл на ноль в Кубке Украины против "Руха"

"Готовил себя к напряженному матчу". Моргун рассказал о дебюте за Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Вратарь "Динамо" Валентин Моргун, для которого четвертьфинальный матч Кубка Украины против львовского "Руха" (1:0) стал дебютным в первой команде "бело-синих", прокомментировал победу киевлян и рассказал, как удалось не пропустить.

- "Динамо" прошло дальше, будем ждать следующего соперника и готовиться к нему. Конечно, мы не забываем и о наших задачах в чемпионате Украины.

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- Чувствовали ли мандраж перед выходом на поле в своем первом матче?

- Конечно, чувствовалась ответственность, которая вылились в несколько моих непонятных решений, а также в технический брак. Но в целом я готовил себя к такому напряженному матчу. Мы понимали, что играем в Кубке, и все решится в одной игре. Цена ошибки была очень высокой.

- В конце матча вы совершили несколько сейвов, которые стали спасительными для команды, чувствуете ли после этого уверенность?

- Отбивать мячи приятно, но это моя работа. Если бы мы не забили, мои сейвы не помогли бы - играли бы дальше экстратаймы или дело дошло бы до послематчевых пенальти. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Мы забили, победили - спасибо Александру Пихаленку и всем ребятам. Сегодня была тяжелая игра, был бой. Кроме того, состояние поля тоже нам несколько мешало, - сказал Моргун.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Валентин Моргун
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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