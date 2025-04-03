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Защитник Буковины: Соперник в полуфинале? Все равно с кем играть
Черновицкий клуб настроен на выход в финал
Фото: ФК Буковина
Защитник черновицкой "Буковины" Максим Лопыренок рассказал о победе над сумской "Викторией" (2:1) и целях на сезон.
– Максим, "Буковина" добилась исторического достижения – вышла в полуфинал Кубка Украины. Трудным был матч?
– Все очень рады выходу в полуфинал Кубка Украины. Это большое достижение для "Буковины". "Виктория" – очень непростая команда, с которой тяжело играть. Это был первый матч после долгого перерыва, и, конечно, была нервная игра.
– Вы вышли на замену во втором тайме при счете 1:1. Может, получили какие-то особые наставления от тренера?
– Нет, все было как обычно в столь важных поединках – выйти и сыграть надежно. Это обычные наставления для защитников при таком счете.
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– С кем бы хотели сыграть в полуфинале Кубка Украины?
– Честно говоря, все равно с кем играть. Мы хотим попробовать дойти до финала Кубка Украины.
– Насколько известно, команда получили выходной, и, по слухам, вам обещали премию. Президент уже порадовал финансовым вознаграждением?
– Действительно, нам дали выходной, а по премии – я ничего пока не знаю.
– Какие задачи стоят перед командой во второй части сезона?
– Задачи максимальны – побеждать в каждом матче. На мой взгляд, у нас собран очень сильный коллектив, и нам все по силам, - заявил Лопыренок.
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