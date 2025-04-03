Батиста поделился эмоциями после своего гола и выхода Полесья в полуфинал Кубка

Форвард "Полесья" Факундо Батиста прокомментировал свой забитый гол в ворота "Вереса" (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Украины.

- Я двигался от ворот, но нашел момент, когда мяч отскочил ко мне и мне удалось забить гол нерабочей ногой.

- После забитого гола команде стало проще морально, боялись потерять это преимущество?

- Да, мы немного успокоились, но понимали, что это тяжелая игра и она будет до финального свистка, но победа за нами.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Что вам говорил тренер перед дополнительным временем?

- После перерыва тренер сделал акцент на концентрации, чтобы мы играли до конца. Если бы эта победа не была добыта в дополнительное время, она была бы добыта в серии пенальти.

- Полуфинал хотелось бы сыграть в Житомире?

- Да, конечно, мы хотим сыграть на домашнем стадионе при наших болельщиках, - сказал Батиста.