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Батиста поделился эмоциями после своего гола и выхода Полесья в полуфинал Кубка
"Полесье" минимально обыграло "Верес"
Фото: ФК Полісся
Форвард "Полесья" Факундо Батиста прокомментировал свой забитый гол в ворота "Вереса" (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Украины.
- Я двигался от ворот, но нашел момент, когда мяч отскочил ко мне и мне удалось забить гол нерабочей ногой.
- После забитого гола команде стало проще морально, боялись потерять это преимущество?
- Да, мы немного успокоились, но понимали, что это тяжелая игра и она будет до финального свистка, но победа за нами.
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- Что вам говорил тренер перед дополнительным временем?
- После перерыва тренер сделал акцент на концентрации, чтобы мы играли до конца. Если бы эта победа не была добыта в дополнительное время, она была бы добыта в серии пенальти.
- Полуфинал хотелось бы сыграть в Житомире?
- Да, конечно, мы хотим сыграть на домашнем стадионе при наших болельщиках, - сказал Батиста.
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