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Батиста поделился эмоциями после своего гола и выхода Полесья в полуфинал Кубка

Кубок Украины

"Полесье" минимально обыграло "Верес"

Батиста поделился эмоциями после своего гола и выхода Полесья в полуфинал Кубка

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Форвард "Полесья" Факундо Батиста прокомментировал свой забитый гол в ворота "Вереса" (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Украины.

- Я двигался от ворот, но нашел момент, когда мяч отскочил ко мне и мне удалось забить гол нерабочей ногой.

- После забитого гола команде стало проще морально, боялись потерять это преимущество?

- Да, мы немного успокоились, но понимали, что это тяжелая игра и она будет до финального свистка, но победа за нами.

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- Что вам говорил тренер перед дополнительным временем?

- После перерыва тренер сделал акцент на концентрации, чтобы мы играли до конца. Если бы эта победа не была добыта в дополнительное время, она была бы добыта в серии пенальти.

- Полуфинал хотелось бы сыграть в Житомире?

- Да, конечно, мы хотим сыграть на домашнем стадионе при наших болельщиках, - сказал Батиста.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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