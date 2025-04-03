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Капитан Вереса: Не забили свои моменты и поплатились. Полесье не было сильнее
Реализация подвела
Верес
Капитан и нападающий ровенского "Вереса" Руслан Степанюк проанализировал поражение от житомирского "Полесья" в четвертьфинале Кубка Украины (0:1).
"Не забили свои моменты и поплатились за это. Мы создали точно больше, чем на один гол. Но соперник в этот раз оказался сильнее. Они выстояли и потом забили свой мяч. Поздравляю их с выходом в полуфинал.
"Полесье" не было сильнее. Но судьбу матча решил один гол.
Стычка на поле? Это эмоции. Дима Годя сфолил. Александр Назаренко - разозлился и толкнул его. Команды выбежали на поле защищать своих футболистов, потому что все были на эмоциях. Такое бывает.
Хочу отметить бешеную поддержку трибун. Низкий поклон за это всем болельщикам. Прошу поддерживать нас так и в дальнейшем, а мы постараемся прогрессировать и радовать фанатов хорошим футболом", - сказал Степанюк.
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