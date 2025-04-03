Назаренко рассказал о своем пожелании на полуфинал Кубка Украины

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко рассказал, с какой командой он бы хотел сыграть в полуфинале Кубка Украины.

"Кого бы нам сегодня не выбрал в соперники жребий, со всеми будет интересно.

Грандов - "Динамо", "Шахтер" представлять не надо, а перволиговая "Буковина" не скрывает своих амбициозных планов повыситься в классе. Единственное пожелание, чтобы в полуфинале "Полесье" было в роли хозяина.

Что касается вчерашнего четвертьфинального поединка с "Вересом", то у обеих команд были возможности склонить чаши весов в свою сторону. В овертайме мы своим шансом воспользовались и пробились дальше", - сказал Назаренко для Sport.ua.