Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назаренко рассказал о своем пожелании на полуфинал Кубка Украины
Хавбек хочет сыграть на домашнем стадионе
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко рассказал, с какой командой он бы хотел сыграть в полуфинале Кубка Украины.
"Кого бы нам сегодня не выбрал в соперники жребий, со всеми будет интересно.
Грандов - "Динамо", "Шахтер" представлять не надо, а перволиговая "Буковина" не скрывает своих амбициозных планов повыситься в классе. Единственное пожелание, чтобы в полуфинале "Полесье" было в роли хозяина.
Что касается вчерашнего четвертьфинального поединка с "Вересом", то у обеих команд были возможности склонить чаши весов в свою сторону. В овертайме мы своим шансом воспользовались и пробились дальше", - сказал Назаренко для Sport.ua.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Подолье подписало двух игроков – среди них опытный экс-кипер Днепра-1
- Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- Эль Класико в финале, 2-часовой триллер Александрия-Шахтер и шедевр Зубкова. Главные новости за 2 апреля
- Определились все полуфиналисты Кубка Украины. Известно, когда пройдет жеребьевка
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
Комментарии 1