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Назаренко рассказал о своем пожелании на полуфинал Кубка Украины

Кубок Украины

Хавбек хочет сыграть на домашнем стадионе

Назаренко рассказал о своем пожелании на полуфинал Кубка Украины

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко рассказал, с какой командой он бы хотел сыграть в полуфинале Кубка Украины.

"Кого бы нам сегодня не выбрал в соперники жребий, со всеми будет интересно.

Грандов - "Динамо", "Шахтер" представлять не надо, а перволиговая "Буковина" не скрывает своих амбициозных планов повыситься в классе. Единственное пожелание, чтобы в полуфинале "Полесье" было в роли хозяина.

Что касается вчерашнего четвертьфинального поединка с "Вересом", то у обеих команд были возможности склонить чаши весов в свою сторону. В овертайме мы своим шансом воспользовались и пробились дальше", - сказал Назаренко для Sport.ua.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
03.04.2025 в 14:52
Так з ким же таки він хотів зустрітися у півфіналі Відповіді,як такої ,не було.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
03.04.2025 в 14:52
Так з ким же таки він хотів зустрітися у півфіналі Відповіді,як такої ,не було.
Ответить
0
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