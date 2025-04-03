Кубок Украины
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Определились пары 1/2 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
Базовая дата матчей - 23 апреля
Фото: ФК УАФ/Автор - невідомий
Сегодня, 3 апреля состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины сезона-2024/25.
Напомним, в полуфинал пробились клубы УПЛ - "Шахтер", "Динамо" и "Полесье", а также представитель Первой лиги - "Буковина".
По результатам жеребьевки сформировались следующие пары:
- "Буковина" - "Динамо"
- "Полесье" - "Шахтер"
Базовая дата проведения полуфинальных поединков – 23 апреля 2025 года. Финал турнира запланирован на 14 мая в Житомире на "Центральном стадионе".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Kondor (Веселе)
03.04.2025 в 14:49
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