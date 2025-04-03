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Определились пары 1/2 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?

Кубок Украины
Обновлено

Базовая дата матчей - 23 апреля

Определились пары 1/2 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?

Фото: ФК УАФ/Автор - невідомий

Новина українською

Сегодня, 3 апреля состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины сезона-2024/25.

Напомним, в полуфинал пробились клубы УПЛ - "Шахтер", "Динамо" и "Полесье", а также представитель Первой лиги - "Буковина".

По результатам жеребьевки сформировались следующие пары:

  • "Буковина" - "Динамо"
  • "Полесье" - "Шахтер"

Базовая дата проведения полуфинальных поединков – 23 апреля 2025 года. Финал турнира запланирован на 14 мая в Житомире на "Центральном стадионе".

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Буковина (Черновцы) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
03.04.2025 в 14:49
Протопчують стежку для динами
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Комментарии 3
Kondor (Веселе)
03.04.2025 в 14:49
Протопчують стежку для динами
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2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.04.2025 в 15:07
Трупоїд вже пророкував, що Зоря зіллє матч Динамо.Так що заткнися і не смерди.
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Kondor (Веселе)
03.04.2025 в 14:49
Зверніться до блога Звєрова Там уже були результати цього шоу-"сліпого "жеребкування і набагато раніше цього дійства.
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