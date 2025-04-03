Биться и бороться. Акценты зрителя на играх ¼ финала Кубка Украины

Наверное, именно это объединяло все четыре матча четвертьфинальной стадии. В каждом из них борьба за выход в полуфинал не утихала на протяжении всей игры. И я бы сказал, что от этого парадоксально, но и предсказуемо пострадало качество действа. И каждое в итоге все равно завершилось победой фаворита пары.

В трех поединках между командами УПЛ фаворитами были гости (невзирая на положение в таблице и результаты в чемпионате - исходя из возможностей клубов), а во встрече представителей первой лиги, считаю - хозяева поля.

Буковина - Виктория 2:1

Александрия - Шахтер 0:1

Рух - Динамо 0:1

Верес - Полесье 0:1

Зрелищность. По сути, ее не было. В трех матчах количество голевых моментов оказалось на среднем уровне (при этом в Черновцах до перерыва, кроме гола “Буковины” и вспомнить нечего), а в Александрии футбол смотреть было чрезвычайно тяжело. Лично я бы с натяжкой зачел бы разве что промах Калюжного на 39-й минуте.

Экстра-таймы - отдельное блюдо. В Ровно, и особенно в Александрии футбола в них поприбавилось - за счет поднажавших фаворитов.

Интрига. Вопросов нет - это были действительно кубковые игры. Безуглый вывел “Буковину” в полуфинал на 84-й минуте. Пятью минутами позже Моргун отстоял победный счет “Динамо” после удара Карабина.

Уже в начале дополнительного времени Батиста вырвал победу для “Полесья”, а в самой его концовке Шостак не сумел переиграть Ризныка, чтобы довести поединок с “Шахтером” до послематчевой “лотереи”.

Логика. Абсолютно закономерным вышел исход матча в Александрии. В основное время соперники голов не заслужили, а в овертайме на свой забитый мяч однозначно “наиграл” “Шахтер”.

Во всех остальных случаях логика спасовала. И в Черновцах и во Львове проигравшие “Виктория” и “Рух” заслуживали ничьей и продолжения борьбы. В Ровно же “Верес” должен был закрывать игру в основное время, а доведя ее до дополнительного, именно в нем уже заслуженно проиграл.

О судействе мне сказать нечего, вроде бы на результаты ключевым образом не повлияло. Дико повезло с голом “Виктории” после двух рикошетов от игроков соперника, но сильно ей это не помогло. Регулярно индивидуально запомнился только Судаков из “Шахтера”, и только в решившую четверть часа в экстра-таймах.

Симпатии. Шобы да, так никто по-настоящему не понравился.

Главное разочарование четвертьфиналов по игре - “Шахтер”. “Александрия” - почти ему под стать. И довольно унылое “Полесье”. Естественно, я говорю о впечатлениях от 90 минут матча, в которые должен укладываться нормальный футбольный поединок. Остальное, как говорится, от лукавого - исключительно в силу необходимости.

Мне интересно, кто и как играет в футбол - ищет пути к воротам. А кто и как умеет ждать и терпеть, включаться в нужный момент и экономить силы - это не ко мне. Даже в Кубке и, если хотите, тем более в Кубке. Что бы там ни стояло на кону. Для этого нужно быть болельщиком, чтобы “играть” вместе с командой. Давно забытое чувство…

Еще два слова. Если Пономарев будет уволен из “Руха” именно после такого поединка с “Динамо”, сочту это идиотизмом.

Жребий. Выбор зрителя невелик и вынужден. Худшим вариантом станет ковровая дорожка в житомирский финал для “Полесья”: “Буковина” ему в соперники и Класичне во втором полуфинале. Также не хотелось бы слабейшего визави для без восьми минут чемпиона, который откровенно прагматизировал в четвертьфинале.

Методом исключения остаются пары: “Полесье” - “Динамо” и “Буковина” - “Шахтер”. Второй дуэт, мягко выражаясь, для меня тоже не предел мечтаний, но других вариантов просто нет. Ну а ставлю, как водится, на худший. Впрочем, не слушайте потенциальную жертву букмекеров - как будет, так будет.

Лично мне интереснее, сколько футбола мы увидим в ближайшем туре УПЛ. Половину прошлого, впервые за всю историю авторских обзоров, пришлось пропустить по личным обстоятельствам…

Фото - ФК "Александрия", ФК "Рух", ФК "Верес"