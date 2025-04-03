  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Биться и бороться. Акценты зрителя на играх ¼ финала Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Биться и бороться. Акценты зрителя на играх ¼ финала Кубка Украины

Кубок Украины

Борьба до упора с ожидаемой развязкой

Биться и бороться. Акценты зрителя на играх ¼ финала Кубка Украины

Фото - ФК Олександрія / автор невідомий

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Наверное, именно это объединяло все четыре матча четвертьфинальной стадии. В каждом из них борьба за выход в полуфинал не утихала на протяжении всей игры. И я бы сказал, что от этого парадоксально, но и предсказуемо пострадало качество действа. И каждое в итоге все равно завершилось победой фаворита пары.

В трех поединках между командами УПЛ фаворитами были гости (невзирая на положение в таблице и результаты в чемпионате - исходя из возможностей клубов), а во встрече представителей первой лиги, считаю - хозяева поля.

  • Буковина - Виктория 2:1
  • Александрия - Шахтер 0:1
  • Рух - Динамо 0:1
  • Верес - Полесье 0:1

Зрелищность. По сути, ее не было. В трех матчах количество голевых моментов оказалось на среднем уровне (при этом в Черновцах до перерыва, кроме гола “Буковины” и вспомнить нечего), а в Александрии футбол смотреть было чрезвычайно тяжело. Лично я бы с натяжкой зачел бы разве что промах Калюжного на 39-й минуте.

Биться и бороться. Акценты зрителя на играх ¼ финала Кубка Украины - изображение 1

Экстра-таймы - отдельное блюдо. В Ровно, и особенно в Александрии футбола в них поприбавилось - за счет поднажавших фаворитов.

Интрига. Вопросов нет - это были действительно кубковые игры. Безуглый вывел “Буковину” в полуфинал на 84-й минуте. Пятью минутами позже Моргун отстоял победный счет “Динамо” после удара Карабина.

Уже в начале дополнительного времени Батиста вырвал победу для “Полесья”, а в самой его концовке Шостак не сумел переиграть Ризныка, чтобы довести поединок с “Шахтером” до послематчевой “лотереи”.

Логика. Абсолютно закономерным вышел исход матча в Александрии. В основное время соперники голов не заслужили, а в овертайме на свой забитый мяч однозначно “наиграл” “Шахтер”.

Во всех остальных случаях логика спасовала. И в Черновцах и во Львове проигравшие “Виктория” и “Рух” заслуживали ничьей и продолжения борьбы. В Ровно же “Верес” должен был закрывать игру в основное время, а доведя ее до дополнительного, именно в нем уже заслуженно проиграл.

Биться и бороться. Акценты зрителя на играх ¼ финала Кубка Украины - изображение 2

О судействе мне сказать нечего, вроде бы на результаты ключевым образом не повлияло. Дико повезло с голом “Виктории” после двух рикошетов от игроков соперника, но сильно ей это не помогло. Регулярно индивидуально запомнился только Судаков из “Шахтера”, и только в решившую четверть часа в экстра-таймах.

Симпатии. Шобы да, так никто по-настоящему не понравился.

Главное разочарование четвертьфиналов по игре - “Шахтер”. “Александрия” - почти ему под стать. И довольно унылое “Полесье”. Естественно, я говорю о впечатлениях от 90 минут матча, в которые должен укладываться нормальный футбольный поединок. Остальное, как говорится, от лукавого - исключительно в силу необходимости.

Мне интересно, кто и как играет в футбол - ищет пути к воротам. А кто и как умеет ждать и терпеть, включаться в нужный момент и экономить силы - это не ко мне. Даже в Кубке и, если хотите, тем более в Кубке. Что бы там ни стояло на кону. Для этого нужно быть болельщиком, чтобы “играть” вместе с командой. Давно забытое чувство…

Биться и бороться. Акценты зрителя на играх ¼ финала Кубка Украины - изображение 3

Еще два слова. Если Пономарев будет уволен из “Руха” именно после такого поединка с “Динамо”, сочту это идиотизмом.

Жребий. Выбор зрителя невелик и вынужден. Худшим вариантом станет ковровая дорожка в житомирский финал для “Полесья”: “Буковина” ему в соперники и Класичне во втором полуфинале. Также не хотелось бы слабейшего визави для без восьми минут чемпиона, который откровенно прагматизировал в четвертьфинале.

Методом исключения остаются пары: “Полесье” - “Динамо” и “Буковина” - “Шахтер”. Второй дуэт, мягко выражаясь, для меня тоже не предел мечтаний, но других вариантов просто нет. Ну а ставлю, как водится, на худший. Впрочем, не слушайте потенциальную жертву букмекеров - как будет, так будет.

Лично мне интереснее, сколько футбола мы увидим в ближайшем туре УПЛ. Половину прошлого, впервые за всю историю авторских обзоров, пришлось пропустить по личным обстоятельствам…

Фото - ФК "Александрия", ФК "Рух", ФК "Верес"

По теме
yellow-arrow
Защитник Вереса - после 0:1 от Полесья: Обидно, что в эпизоде ​​с голом я сыграл не лучшим образом
yellow-arrow
Определились пары 1/2 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
yellow-arrow
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
Кубок Украины итоги тура
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
03.04.2025 в 14:18
А варіант динама -Ьуковина не розглядаєш? А він буде.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Kondor (Веселе)
03.04.2025 в 14:18
А варіант динама -Ьуковина не розглядаєш? А він буде.
Ответить
1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
03.04.2025 в 14:30
Що це у вас бідний Шахтар всі ображають... Ну вилазить боком ваша зверхність... Протиставлення іншим клубам / регіонам України! Страждає перш за все ваш регіон...
Ответить
0
1
avatar
Spokoyno (Київ)
03.04.2025 в 14:11
Як завжди те що створило Динамо автор в упор не бачить, бо то ж ДИНАМО а от моментіки їх опонентів підносить до небес Та створило та змарнувало ДК набагато більше гольових моментів!
sticker
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости