Защитник Вереса - после 0:1 от Полесья: Обидно, что в эпизоде ​​с голом я сыграл не лучшим образом

Защитник "Вереса" Семен Вовченко признал часть своей вины в поражении от "Полесья" (0:1) в полуфинале Кубка Украины.

"Недавняя разгромная победа в УПЛ над "Полесьем" добавила нам сил и в первом тайме у нас были прекрасные возможности не только открыть счет, но и, как говорится, закрыть матч. Но на этот раз подвела реализация.

Наши промахи где-то помогли гостям почувствовать уверенность в своих силах, и после перерыва соперничество уже шло на встречных курсах. Чувствовалось, что судьбу противостояния может решить один точный удар.

Развязка произошла в дополнительное время, когда соперник забил гол, который оказался победным. Обидно, что в этом эпизоде я сыграл не лучшим образом. В том, что не пробились в полуфинал, прежде всего, виноваты сами", - заявил Вовченко.