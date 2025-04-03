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Буковина может не сыграть дома кубковый матч против Динамо
Снова все упирается в соответствии стадиона
instagram.com/fc.bukovyna
В четверг, 3 апреля, состоялась жеребьевка полуфинальных матчах Кубка Украины, по результатам которой перволиговская "Буковина" получила в соперники "Динамо".
Базовая дата проведения полуфинальных поединков – 23 апреля 2025 года.
При этом, "Буковина" выступит хозяином матча с киевлянами.
Впрочем, проведение поединка на стадионе в Черновцах находится под вопросом. Как сообщаете журналист Владимир Зверов, вопрос кроется в готовности стадиона соответствовать нормам стадии 1/2 финала.
Здесь будет решать УАФ, а именно соответствующий Комитет по стадионам и безопасности проведения соревнований.
Впрочем, как сообщает журналист, все сейчас находится в руках черновицкого клуба. Как сообщили источники в УАФ, у "Буковины" достаточно времени, чтобы подготовиться к статусному матчу. Все в их руках.
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