Буковина может не сыграть дома кубковый матч против Динамо

В четверг, 3 апреля, состоялась жеребьевка полуфинальных матчах Кубка Украины, по результатам которой перволиговская "Буковина" получила в соперники "Динамо".

Базовая дата проведения полуфинальных поединков – 23 апреля 2025 года.

При этом, "Буковина" выступит хозяином матча с киевлянами.

Впрочем, проведение поединка на стадионе в Черновцах находится под вопросом. Как сообщаете журналист Владимир Зверов, вопрос кроется в готовности стадиона соответствовать нормам стадии 1/2 финала.

Здесь будет решать УАФ, а именно соответствующий Комитет по стадионам и безопасности проведения соревнований.

Впрочем, как сообщает журналист, все сейчас находится в руках черновицкого клуба. Как сообщили источники в УАФ, у "Буковины" достаточно времени, чтобы подготовиться к статусному матчу. Все в их руках.