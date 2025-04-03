Впечатляющее число. Шапаренко провел свой юбилейный матч на клубном уровне

Кубковый поединок с "Рухом" (1:0) стал 200-м в клубной карьере 26-летнего полузащитника " Динамо " Николая Шапаренко.

132 матча он провел в УПЛ, 54 – в еврокубках, 11 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины.

198 поединков Николай провел за "Динамо" и 2 – за "Мариуполь".

На рубеж "200" Шапаренко вышел через 9 лет 362 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 5 апреля 2015 года в домашнем поединке мариупольцев с "Шахтером" в УПЛ (2:6).

Также юбилей в матче с "Рухом" отметил и защитник киевлян Максим Дячук, который провел 50-й матч в карьере. 45 раз он выходил на поле в чемпионатах Украины, 3 – в еврокубках и 2 – в Кубке Украины. В 44-х играх Максим защищал цвета "Динамо", в 6 – "Александрии".