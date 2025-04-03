Президент Полесья покрыл расходы Вереса за бесплатную трансляцию очного кубкового матча

Матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором "Верес" принимал "Полесье" (0:1), ровенский клуб транслировал на своем YouTube-канале.

Изначально трансляция намечалась платной, но буквально за час до игры "Верес" заявил, что матч будет доступен в свободном доступе.

Интересно, что чуть позже "Полесье" объявило на своих официальных ресурсах, что игра была открыта для болельщиков благодаря инициативе президента "Полесья", который договорился с президентом "Вереса" и компенсировал все расходы, возникшие в результате бесплатной трансляции.

Напомним, что в полуфинале "Полесье" сыграет с "Шахтером".