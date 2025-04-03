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Президент Полесья покрыл расходы Вереса за бесплатную трансляцию очного кубкового матча
Матч транслировался на YouTube-канале ровенчан
Фото: ФК Полісся
Матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором "Верес" принимал "Полесье" (0:1), ровенский клуб транслировал на своем YouTube-канале.
Изначально трансляция намечалась платной, но буквально за час до игры "Верес" заявил, что матч будет доступен в свободном доступе.
Интересно, что чуть позже "Полесье" объявило на своих официальных ресурсах, что игра была открыта для болельщиков благодаря инициативе президента "Полесья", который договорился с президентом "Вереса" и компенсировал все расходы, возникшие в результате бесплатной трансляции.
Напомним, что в полуфинале "Полесье" сыграет с "Шахтером".
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