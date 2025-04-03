По десятибалльной системе. Пушич оценил игру свой команды в матче с Александрией

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итоги кубкового матча с "Александрией" (1:0) и оценил действия своей команды.

"Очень важная победа в сложном матче, где 60 минут был примерно равный футбол. Было приятно победить и видеть, как игроки празднуют в раздевалке.

Оценка команде за матч? Я обычно не ставлю оценки, но тут я бы сказал, что это семь из десяти. Очень, очень хорошая семерка. Важно, чти мы не пропустили и не дали сопернику много шансов за 120 минут игры. Это достижение", – сказал Пушич.