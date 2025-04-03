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По десятибалльной системе. Пушич оценил игру свой команды в матче с Александрией

Кубок Украины
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Матч завершился минимальной победой горняков в дополнительное время

По десятибалльной системе. Пушич оценил игру свой команды в матче с Александрией

Фото: Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итоги кубкового матча с "Александрией" (1:0) и оценил действия своей команды.

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"Очень важная победа в сложном матче, где 60 минут был примерно равный футбол. Было приятно победить и видеть, как игроки празднуют в раздевалке.

Оценка команде за матч? Я обычно не ставлю оценки, но тут я бы сказал, что это семь из десяти. Очень, очень хорошая семерка. Важно, чти мы не пропустили и не дали сопернику много шансов за 120 минут игры. Это достижение", – сказал Пушич.

Напомним, что в полуфинале "Шахтер" сыграет с "Полесьем". Базовая дата проведения полуфинальных поединков – 23 апреля 2025 года.

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Источник:
Twitter Шахтера
Опубликовал: Михаил Черныш
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