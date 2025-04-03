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Не Черновцы. У Буковины есть несколько вариантов проведения домашнего кубкового матча с Динамо
Стадион в Черновцах - под большим вопросом
instagram.com/fc.bukovyna
В четверг, 3 апреля, состоялась жеребьевка полуфинальных матчах Кубка Украины, по результатам которой перволиговская "Буковина" получила в соперники "Динамо".
Базовая дата проведения полуфинальных поединков – 23 апреля 2025 года. При этом, "Буковина" выступит хозяином матча с киевлянами.
Впрочем, проведение поединка на стадионе в Черновцах находится под вопросом, поскольку стадион в Черновцах не соответствует требованиям проведения кубкового полуфинала.
Как сообщалось ранее, решение будет принимать УАФ, а именно соответствующий Комитет по стадионам и безопасности проведения соревнований.
В случае, если домашний стадион не пройдет аттестацию, клуб будут рассматриваться варианты проведения матча на одном из четырех спортивных сооружений: "Арена-Львов", стадион "Украина" во Львове, стадион "Авангард" в Ровно и тернопольский стадион имени Романа Шухевича.
Напомним, что полуфинальные поединки "Буковина" – "Динамо" и "Полесье" – "Шахтер" состоятся 23 апреля.
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