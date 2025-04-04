Тренер Полесья после 1:0 с Вересом: Игра была не о эстетике, а о результате

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур подвел итоги матча с "Вересом" (1:0) в 1/4 финала Кубка Украины.

- Имад, это был тяжелый поединок. Скажите, сколько нервных клеточек потратили за этот матч?

- Клеточки я не посчитаю, но, если в годах, то может года три-четыре.

- У нас часто говорят, что сборная Украины играет совершенно разные таймы. Сегодня было такое впечатление, что и у "Полесья" первый и второй таймы были совершенно разными. Что вы об этом скажете?

- Действительно так, возможно в первом тайме мы больше волновались о том, чтобы нивелировать те проблемы, с которыми столкнулись в предыдущей игре. А во втором тайме уже больше навязывали то, что сами хотели делать. Конечно было очень трудно, поле невероятно тяжелое. Какую бы обувь не подбирали, очень трудно. Вы видели, что и наши игроки сегодня страдали и их игроки так же. Хорошо что обе команды не использовали эти моменты, потому что было бы очень обидно. Соперник ничего не изменил с точки зрения плана на игру. То есть прямолинейность, передачи в расчете на выигранную борьбу. К этому нам пришлось и удалось адаптироваться. Первый тайм был очень разный с точки зрения того, кто владел инициативой. Во втором тайме уже была более сознательная инициатива в нашу пользу. Обидно, что не реализовали моменты. А так, очень много сегодня морально-волевых качеств, желание побороться за свое достоинство. Это присутствовало, ребятам очень благодарен за это потому, что и близко не идеальный матч. Здесь не надо даже ни о чем говорить, но мы понимаем, что сегодня было не об идеальном матче, а об идеальном результате.

- После гола Батисты слез камень с души?

- Нет. Вы же видели, что до последних минут, до последних секунд соперник, так или иначе, пытался загружать мяч в нашу площадку и нам надо было доигрывать до конца. Если бы был счет ноль - ноль и где-то минут за пять до конца произошел этот гол, возможно было бы где-то легче. Но было немало времени до конца поединка. Конечно мы очень хотели забить этот гол, и не один, если откровенно говорить. Так или иначе, хорошо что он пришелся, когда бы он не пришелся. Но точно расслабляться мы не могли до финального свистка ни в коем случае. Мне кажется, ребята это очень хорошо осознавали, хоть уже и тяжело было, по факту 120+ минут, с добавленным временем больше, ближе к 130. Надо отдать им должное, что сегодня отлегло сейчас, а возможно еще нет, но может впоследствии, в дороге домой.

- Вы говорили что не идеальный матч, но что вам понравилось, а что не понравилось сегодня в игре команды?

- Ни один матч не бывает идеальным, ни один матч. Может по ощущениям он больше нравится с точки зрения того, когда был выполнен план на игру или не выполнен, понравился он эстетически. Мы сегодня не об эстетике говорим абсолютно. Мы знали какое будет поле, знали какая будет ожесточенная борьба от соперника. Здесь точно не было уже никаких неожиданностей. Соответственно мне очень понравилось, что мы справились именно с этим компонентом - с борьбой. Что мы сегодня навязывали эту борьбу. Мне понравилось, что сегодня даже в ситуациях, где мы допускали определенные ошибки, что дорабатывали до конца, не давая мячу оказаться в воротах. Да, были обострения у соперника, но нужно отдать должное ребятам, которые доигрывали каждый эпизод. Если бы все моменты у ворот забивались, то счета в матчах были совсем другие. Конечно, не понравился определенный отрезок первого тайма потому, что в какой-то момент слишком много было деталей. Где-то кто-то мог не доработать дуэль, где-то кто-то поскользнулся, где-то кто-то обратил внимание не на тот ориентир, который надо. Эти моменты уже потом влияют на общую картину. В первом тайме немножко вот этот общий фон был сумбурный. В перерыве сделали определенные коррективы. Понравилась реакция на второй тайм, и как игру довели до конца. Были еще возможности, к сожалению, уже не реализованы. Сегодня, в первую очередь, должно нравиться то, что мы потратив столько энергии получили то, что сегодня есть самое важное, как ни крути. Мне хочется очень долго говорить об игре, но когда соперник делает абсолютно все, чтобы не давать воплощать планы, нам приходится находить в себе резервы, чтобы, в первую очередь, позаботиться о конечном счете, о конечном результате. На это надо быть бойцами, быть мужчинами, быть волками. Сегодня очень благодарен ребятам потому, что это было то, что нам на данный момент надо. Особенно, учитывая наш предыдущий матч с "Вересом".

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- Напоследок хотелось бы спросить: в перерыве основного времени вы заменили Виале, что сейчас с Жоао?

- Это была тактическая замена, назовем это так.

- То есть со здоровьем у него все в порядке?

- Все хорошо. Надеюсь, что у ребят не вылезет ничего неожиданного. Но обошлось вроде бы. В ближайшие два дня посмотрим, сейчас у нас еще меньше времени на восстановление, будем искать резервы морально-волевых, - сказал Ашур.