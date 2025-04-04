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СМИ раскрыли возможный новый формат Кубка Украины

Кубок Украины

С аматорскими командами и без дополнительного времени

СМИ раскрыли возможный новый формат Кубка Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Рабочая группа в УАФ разрабатывает новый формат проведения Кубка Украины, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, вероятные очертания будущего турнира таковы:

  1. на первом этапе будут встречаться победители региональных кубков - шанс для аматорских команд;
  2. на стадии 1/32 финала в борьбу вступают 12 клубов УПЛ;
  3. в 1/16 к ним присоединяются 4 клуба - участники еврокубков;
  4. победители во всех раундах определяются в одном матче;
  5. все матчи проходят на полях команд из низших дивизионов;
  6. на всех раундах используется максимально слепой жребий ("Шахтер" и "Динамо" могут сыграть уже в 1/16, любительская команда может до 1/4 не встретить ни одного клуба УПЛ);
  7. отменяется дополнительное время: по окончанию 90 минут сразу пробиваются пенальти.
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Кубок Украины ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
04.04.2025 в 11:14
Це ж треба було 34 роки щоб дійти до цієї думки. І так всюди...
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
04.04.2025 в 11:14
Це ж треба було 34 роки щоб дійти до цієї думки. І так всюди...
Ответить
0
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