Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ раскрыли возможный новый формат Кубка Украины
С аматорскими командами и без дополнительного времени
Фото: пресс-служба УАФ
Рабочая группа в УАФ разрабатывает новый формат проведения Кубка Украины, сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, вероятные очертания будущего турнира таковы:
- на первом этапе будут встречаться победители региональных кубков - шанс для аматорских команд;
- на стадии 1/32 финала в борьбу вступают 12 клубов УПЛ;
- в 1/16 к ним присоединяются 4 клуба - участники еврокубков;
- победители во всех раундах определяются в одном матче;
- все матчи проходят на полях команд из низших дивизионов;
- на всех раундах используется максимально слепой жребий ("Шахтер" и "Динамо" могут сыграть уже в 1/16, любительская команда может до 1/4 не встретить ни одного клуба УПЛ);
- отменяется дополнительное время: по окончанию 90 минут сразу пробиваются пенальти.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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alexrico11 (Кривий Ріг)
04.04.2025 в 11:14
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