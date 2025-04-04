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Хавбек Шахтера: Наши противостояния с Полесьем всегда напряженные и интересные

Кубок Украины

Предстоящий поединок вряд ли станет исключением

Хавбек Шахтера: Наши противостояния с Полесьем всегда напряженные и интересные

Шахтар

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина поделился ожиданиями от игры против "Полесья" в рамках 1/2 финала кубка Украины.

"Во-первых, хочу подчеркнуть, что впереди полуфинал, и на этой стадии легких соперников не бывает. Во-вторых, мы будем играть с "Полесьем", и наши противостояния с ними всегда напряженные и интересные.

Кубок Украины - важный турнир, мы в шаге от финала. В прошлом сезоне мы стали победителями, поэтому стремимся защитить титул. Ставим себе максимальные цели", - сказал Назарина.

Во втором полуфинале кубка Украины встретятся "Динамо" и "Буковина".

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Кубок Украины Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Егор Назарина
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Источник:
Шахтар Донецьк
Опубликовал: Александр Бураков
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