Хавбек Шахтера: Наши противостояния с Полесьем всегда напряженные и интересные

Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина поделился ожиданиями от игры против "Полесья" в рамках 1/2 финала кубка Украины.

"Во-первых, хочу подчеркнуть, что впереди полуфинал, и на этой стадии легких соперников не бывает. Во-вторых, мы будем играть с "Полесьем", и наши противостояния с ними всегда напряженные и интересные.

Кубок Украины - важный турнир, мы в шаге от финала. В прошлом сезоне мы стали победителями, поэтому стремимся защитить титул. Ставим себе максимальные цели", - сказал Назарина.