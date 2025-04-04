Известно, какие призовые получат игроки Буковины за выход в полуфинал Кубка Украины

Стало известно, какие премиальные получать игроки "Буковины" за выход в полуфинал Кубка Украины.

По данным Sport.ua, зарплату и премиальные футболисты "Буковины" получают в конце текущего месяца, поэтом заработанное в кубковом турнире черновицкой команде еще придется немного подождать.

По информации источника, победа в четвертьфинале над "Викторией" (2:1) ничем не отличается от победы в Первой лиге, поэтому, согласно условиям контракта, футболисты могут рассчитывать на сумму, равную 25 процентам от зарплаты.

Следует отметить, что зарплаты в "Буковине" - одни из самых высоких в Первой лиге (от 100 тыс. грн).

Однако не исключено, что выплаты могут возрасти, если клубное руководство решит премировать игроков еще и за историческое достижение - выход в полуфинал Кубка Украины.

Напомним, что в полуфинале "Буковина" 23 апреля сыграет с киевским "Динамо".